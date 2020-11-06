В школе в районе Бурятии не было эвакуационного выхода

После прокурорского вмешательства были выделены деньги на стройку



Как выяснила прокурорская проверка, на втором этаже здания школы в Закаменском районе Бурятии отсутствует эвакуационный выход в виде пожарной лестницы.



В связи с этим прокурор района обратился с иском в суд к министерству образования и науки республики, а также образовательному учреждению о понуждении обеспечить второй этаж здания эвакуационным выходом.



Суд удовлетворил требования прокурора.



- В ходе рассмотрения иска региональным министерством выделена субсидия на мероприятия по устранению указанного нарушения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



На сегодняшний день в школе проводятся строительные работы.

