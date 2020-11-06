В Бурятии вор сам пришёл в полицию

Житель Иволгинского района будет привлечён к уголовной ответственности за кражу телефона



1 ноября в дежурную часть полиции Октябрьского района Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась кассир кафе. Женщина сообщила, что утром неизвестный стащил с барной стойки сотовый телефон.



Кража произошла в тот момент, когда девушка ненадолго отлучилась в подсобное помещение. Обнаружив пропажу, она сразу позвонила на свой номер телефона. Трубку поднял мужчина и пояснил, что телефон он нашёл на улице и потребовал за него вознаграждение. Далее преступник перестал отвечать на звонки, после чего девушка сообщила в полицию. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.



Спустя сутки в дежурную часть полиции с заявлением о преступлении обратился 29-летний житель села Иволгинск. Молодой человек признался, что это он украл телефон и на звонки хозяйки не отвечал. Известно, что мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.



Украденное он вернул хозяйке без повреждений.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

