Новый светофор заработает в Улан-Удэ

Светофор появился на перекрёстке улиц Бабушкина и Красной звезды
В Улан-Удэ с 6 ноября в рабочий режим включат светофор на перекрёстке улиц Бабушкина и Красной звезды.
Кроме того, с 9 ноября, после ввода светофорного регулирования, на этом перекрестке демонтируют пешеходный светофор возле школы №45. До проведения работ по демонтажу светофор будет работать в режиме «жёлтого мигания».
Ещё два новых светофора работают с конца октября на перекрёстке улиц Банзарова и Коммунистическая и по улице Краснофлотская, возле остановки «Акбэс».
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Светофор появился на перекрёстке улиц Бабушкина и Красной звезды
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