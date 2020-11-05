Новый светофор заработает в Улан-Удэ





Ещё два новых светофора работают с конца октября на перекрёстке улиц Банзарова и Коммунистическая и по улице Краснофлотская, возле остановки «Акбэс».





В Улан-Удэ с 6 ноября в рабочий режим включат светофор на перекрёстке улиц Бабушкина и Красной звезды.Кроме того, с 9 ноября, после ввода светофорного регулирования, на этом перекрестке демонтируют пешеходный светофор возле школы №45. До проведения работ по демонтажу светофор будет работать в режиме «жёлтого мигания».