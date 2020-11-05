Жителей Бурятии приглашают на онлайн-квест по Нюрнбергскому процессу

Победители получат в подарок путешествие
Международный исторический квест «За пределами», посвященный 75-летию Нюрнбергского процесса и событиям Второй мировой войны пройдёт 21 ноября в онлайн-формате. Начнётся событие в 15:00 по московскому времени на сайте VictoryGame.org.
Организует квест движение «Волонтёры Победы». Это детально продуманная история, которая основана на архивных документах и реальных воспоминаниях ветеранов. Квест будет доступен на четырех языках (русский, английский, французский, испанский).
По легенде исторического квеста, участники возьмут на себя роль членов журналистского сообщества. Чтобы предотвратить информационную катастрофу, им предстоит решить исторические, математические, логические и другие задания, в режиме онлайн посетить музеи в разных точках мира, услышать показания очевидцев исторических событий, которые были собраны из разных уголков мира. И ознакомиться с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса.
Сценарий охватывает период с 1 сентября 1939 года по 1 октября 1946 года - от начала Второй мировой войны до вынесения приговора главным военным преступникам на Нюрнбергском процессе.
Побеждает команда или индивидуальный участник, набравшие наибольшее количество баллов в зависимости от скорости и правильности ответов.
Победители квеста получат ценный приз - путешествие в один из городов России.
Зарегистрироваться на сайте VictoryGame.org можно уже сейчас и участвовать как индивидуально, так и командой.
- Многие организации как в России, так и за рубежом объединились, чтобы создать эту игру. Мы встречались с ветеранами и записывали их воспоминания. Мы посещали музеи, посвященные Второй мировой войне, в разных странах, чтобы собрать как можно больше достоверной и полной информации. Мы снимали в Польше, США, Германии, Франции, Казахстане и других странах мира. Мы изучали архивные документы. Все объединились, чтобы рассказать о преступлениях нацистов с одной целью - чтобы это никогда не повторилось, - рассказала руководитель «Волонтёров Победы» Ольга Амельченкова.
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