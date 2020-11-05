В Улан-Удэ почти достроили дороги к детсадам в 102 и 111 микрорайонах

Работы выполнены на 90%



Дорожники завершают строительство новых подъездных путей к детским садам в 102 и 111 микрорайонах Улан-Удэ.



- Детсады «Сибирячок» и «Рябинушка» были построены и введены в эксплуатацию в прошлом году, но к ним не были обеспечены хорошие подъездные пути. В этом году администрация Улан-Удэ заключила два муниципальных контракта на строительство новых дорог, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.



Подъездной путь к детскому саду в 102 микрорайоне уже покрыли новым асфальтом. Подрядной организации ООО «СК Арсенал» осталось сделать тротуары, перильные ограждения и нанести разметку.



В 111 микрорайоне строительством дороги к садику занимается подрядная организация ООО «Доринвест». Дорожники устроили проезжую часть, парковку и тротуары. Сейчас устанавливаются перильные ограждения и вскоре будет нанесена разметка, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Пока обе дороги готовы на 90 процентов.



