Работы выполнены на 90%
Дорожники завершают строительство новых подъездных путей к детским садам в 102 и 111 микрорайонах Улан-Удэ.
- Детсады «Сибирячок» и «Рябинушка» были построены и введены в эксплуатацию в прошлом году, но к ним не были обеспечены хорошие подъездные пути. В этом году администрация Улан-Удэ заключила два муниципальных контракта на строительство новых дорог, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.
Подъездной путь к детскому саду в 102 микрорайоне уже покрыли новым асфальтом. Подрядной организации ООО «СК Арсенал» осталось сделать тротуары, перильные ограждения и нанести разметку.
В 111 микрорайоне строительством дороги к садику занимается подрядная организация ООО «Доринвест». Дорожники устроили проезжую часть, парковку и тротуары. Сейчас устанавливаются перильные ограждения и вскоре будет нанесена разметка, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Пока обе дороги готовы на 90 процентов.
В Улан-Удэ почти достроили дороги к детсадам в 102 и 111 микрорайонах
Общество, Фото:
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