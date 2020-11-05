Бурятские пожарные обучают добровольцев

На следующей неделе добровольцев возьмут в рейд
4 ноября в 56-й пожарно-спасательной части специалист управления надзорной деятельности и профилактической работы Елена Мальцева провела занятие для добровольцев «Молодёжки ОНФ».
Молодые люди познакомились с деятельностью инспекторов госпожнадзора, основными требованиями пожарной безопасности. Добровольцы узнали, на что обращать внимание при проведении рейдов и по каким причинам чаще всего происходят возгорания в Бурятии.
Кроме того, молодые люди примерили боевую одежду пожарного и применили на практике порошковые огнетушители.
- Данная совместная работа проводится Главным управлением с добровольцами для подготовки и привлечения молодежи к профилактической работе. Уже на следующей неделе запланирован наш рейд с участниками команды «Молодёжка ОНФ» в частном жилом секторе в Улан-Удэ. И в дальнейшем планируем активно привлекать их к сезонным профмероприятиям, - отметила Елена Мальцева.
По информации ГУ МЧС по Бурятии
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Общество, Фото:
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