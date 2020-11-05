Бурятские пожарные обучают добровольцев

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

На следующей неделе добровольцев возьмут в рейд



4 ноября в 56-й пожарно-спасательной части специалист управления надзорной деятельности и профилактической работы Елена Мальцева провела занятие для добровольцев «Молодёжки ОНФ».



Молодые люди познакомились с деятельностью инспекторов госпожнадзора, основными требованиями пожарной безопасности. Добровольцы узнали, на что обращать внимание при проведении рейдов и по каким причинам чаще всего происходят возгорания в Бурятии.



Кроме того, молодые люди примерили боевую одежду пожарного и применили на практике порошковые огнетушители.



- Данная совместная работа проводится Главным управлением с добровольцами для подготовки и привлечения молодежи к профилактической работе. Уже на следующей неделе запланирован наш рейд с участниками команды «Молодёжка ОНФ» в частном жилом секторе в Улан-Удэ. И в дальнейшем планируем активно привлекать их к сезонным профмероприятиям, - отметила Елена Мальцева.





По информации ГУ МЧС по Бурятии







