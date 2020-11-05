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Район Бурятии облагораживают за счёт «Народного бюджета»

Район Бурятии облагораживают за счёт «Народного бюджета»
Общество,  Фото:Предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
«Народный бюджет» в действии

В июле в России прошло всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Впервые в дни голосования люди выражали своё мнение не только по этому важному политическому событию общероссийского масштаба, но и голосовали по проекту «Народный бюджет», выбирая, какие работы нужно сделать в своих поселениях первоочередное.

В основном объекты по благоустройству населённых пунктов. Общая стоимость проектов шесть миллионов пятьсот сорок шесть тысяч девятьсот рублей. Жители поселений голосовали за благоустройство территорий, строительство, ремонт и облагораживание стадионов, скверов. зон отдыха, памятников, детских площадок.

Жители улусов Хилгана и Борогол Баргузинского района Бурятии решили направить средства на устройство летнего водопровода, поскольку снабжение водой — одна из болевых точек в этих поселениях. На сегодня здесь приобретены полипропиленовые трубы для проведения летнего водопровода: в Хилгане по улицам Молодёжная и Заготзерно, а также по улусу Борогол - пока 1км.

В Уринском поселении выбрали благоустройство стадиона в Уро, детской площадки в малом Уро и благоустройство памятника в селе Душелан. Уже проведены работы по межеванию земельного участка, выравниванию, огораживанию, покраске, освещению. Дополнительно по Малому Уро закуплены качалка, балансир, шведская стенка - на сумму девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят два рубля.

В селе Душелан на сумму в сорок тысяч двести рублей сделан капитальный ремонт памятника «Борцам за власть Советов».

В сельском поселении «Баянгольское», насчитывающем пять сёл, выбрано несколько объектов. Совместно с ТОСами благоустроена территория детской площадки, стадиона, установлен памятник труженикам тыла, «детям войны». В селе Ина проведён ремонт летнего водопровода, закуплен электродвигатель, в Уржиле проведено благоустройство детской площадки. В Соёле закуплены столбы, на ремонт клуба направлено тридцать шесть тысяч рублей. На благоустройство села Карасун направлено тридцать две тысячи сто рублей.

Жители Улюнского поселения активно включились в благоустройство своих сёл. Закупается материал, спортивное оборудование для борцовского зала.

В районном центре, в селе Баргузин в рамках реализации программы «Народный бюджет» намечены работы по благоустройству стадиона, предусмотрено финансирование в сумме 1 652 100 рублей. Подрядчиком выступил ООО «Уютный дом» Заключён муниципальный контракт. Проведены работы по устройству решетчатого забора, деревянного глухого забора, перенесён киоск, разобрали старые и установили новые трибуны; проведены электромонтажные работы, устройство электрической сети, установили новые светильники и прочее. Завершение работ запланировано к 30 ноября.

По самому крупному в районе Усть-Баргузинскому поселению в рамках проекта «Народный бюджет» завершены работы по текущему ремонту Дома культуры в селе Курбулик. В селе Максимиха отремонтировали пешеходный мост, через который дети ходят в школу и клуб. В посёлке Курбулик благоустроили зону отдыха для жителей на реке Баргузин. Для этого изготовили крытую беседку, столики, лавки, сцену для проведения общепоселковых праздников.

В посёлке Усть-Баргузин за счёт средств «Народного бюджета» идут работы по благоустройству центральной площади и набережной.

Как уже было отмечено, самое деятельное содействие в реализации проектов оказывают ТОСы, активные и неравнодушные граждане. Их главный посыл «Кто, если не мы?». Наглядный тому пример — Баянгольское поселение.

- В Баянголе, поскольку была юбилейная дата со Дня победы, местные жители решили потратить эти средства на памятник Труженикам и детям войны. В Баянголе немного есть проблемы с летним водопроводом, поэтому решили потратить на это. Уржил далеко находится от Баянгола, поэтому они решили детскую площадку сделать. В Карасуне каменистая почва, насаждений нет, и они озеленение сделали, - рассказала «Байкал-Daily» Елена Любарская, ведущий специалист по общественным организациям и связям с общественностью.

Инициатива выделения бюджета, который будет распределяться народным голосованием, выдвинута президентом России Владимиром Путиным в конце января 2020 года на заседании Совета по местному самоуправлению. Государственной думой РФ был принят соответствующий федеральный закон.

Бурятия на реализацию проекта по поручению Владимира Путина от 22 мая 2020 года получила 300 млн рублей.

Голосование проходило на сайте народныйбюджет03.рф, где каждый желающий мог внести предложения о том, что нужно сделать в их городе, микрорайоне, посёлке, селе, улусе в первую очередь в рамках проекта «Народный бюджет».

Всего за время проведения голосования в период с 12 по 16 июня от жителей Бурятии поступило свыше 50 тысяч предложений.





правительство РБ глава Бурятии Народный бюджет
 
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