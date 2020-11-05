Жителей Бурятии просят оценить уровень «деловой» коррупции

Анкетирование анонимное



Администрация главы и правительства Бурятии проводит социологический опрос по оценке уровня «деловой» коррупции в республике.



К участию в опросе приглашаются представители предприятий и организаций, а также индивидуальные предприниматели.



Анкетирование является анонимным и не содержит персональных данных. Вся полученная информация строго конфиденциальна и будет использована только в обобщенном виде, обещают организаторы.



Социологический опрос проводится в онлайн-формате. Участникам опроса предлагается ответить на вопросы электронной анкеты.



Онлайн опрос об уровне «деловой» коррупции размещён на главной странице официального портала Республики Бурятия в разделе «Полезные ссылки».

