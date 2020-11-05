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Жителей Бурятии просят оценить уровень «деловой» коррупции

Жителей Бурятии просят оценить уровень «деловой» коррупции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Анкетирование анонимное

Администрация главы и правительства Бурятии проводит социологический опрос по оценке уровня «деловой» коррупции в республике.

К участию в опросе приглашаются представители предприятий и организаций, а также индивидуальные предприниматели.

Анкетирование является анонимным и не содержит персональных данных. Вся полученная информация строго конфиденциальна и будет использована только в обобщенном виде, обещают организаторы.

Социологический опрос проводится в онлайн-формате. Участникам опроса предлагается ответить на вопросы электронной анкеты.

Онлайн опрос об уровне «деловой» коррупции размещён на главной странице официального портала Республики Бурятия в разделе «Полезные ссылки».
коррупция социологический опрос
 
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