Из-за ремонта проезд будет разрешён только по одной полосе
На железнодорожном переезде в посёлке Горького города Улан-Удэ (5659 км ВСЖД) 6 ноября будут проводиться ремонтные работы, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Движение автотранспортных средств через переезд в указанный день будет ограничено в период с 9:00 до 17:00. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из полос.
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд
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