В Улан-Удэ ограничат движение через переезд

Из-за ремонта проезд будет разрешён только по одной полосе



На железнодорожном переезде в посёлке Горького города Улан-Удэ (5659 км ВСЖД) 6 ноября будут проводиться ремонтные работы, сообщает пресс-служба ВСЖД.



Движение автотранспортных средств через переезд в указанный день будет ограничено в период с 9:00 до 17:00. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из полос.

