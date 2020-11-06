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В Бурятии местами снегопады и метели

В Бурятии местами снегопады и метели
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
По Прибайкалью порывы ветра до 24 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 ноября по республике ночью местами снег, по северному Прибайкалью снегопады. Ветер западный 5-11 м/с. Температура -3-9, местами -13-18 градусов.

Днём на большей части территории снег, местами умеренные снегопады, по Прибайкалью местами сильные снегопады, метель, гололедица, снежные накаты, заносы. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20, по Прибайкалью до 24 м/с. Температура от -2 до +3, по северу -4-9.

В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 4-9, днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -5-7, днём +1+3 тепла.
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