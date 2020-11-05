Лучшие исполнители получат денежные призы
В Забайкальском крае объявлен I открытый детский конкурс вокалистов «Песни легенды» в честь почётного гражданина Агинского Бурятского автономного округа и народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Конкурс пройдёт в дистанционном формате.
Заявки и конкурсные работы (видео) принимаются до 17 ноября. К участию приглашаются солисты, учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, дети, участники клубных формирований и студий культурно-досуговых учреждений Забайкальского края в возрасте от 11 до 17 лет.
Для участия в конкурсе принимаются архивные видеофайлы или записи сольных исполнителей, выполненные с учётом соблюдения всех мер противоэпидемических мероприятий.
Программа участника должна состоять из двух разнохарактерных вокальных произведений: одно произведение из репертуара И. Кобзона; второе произведение –отечественная эстрадная песня. Участники конкурса выступают со своим концертмейстером или под фонограмму «минус один». В конкурсном выступлении допускается наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, предварительно записанного в фонограмме. Приём «дабл-трек» (дублирование партии солиста в виде единственного подголоска) не разрешается.
Видеозаписи исполнения программ конкурсанта осуществляется на одну камеру с одной точки, обеспечивающей обзор участника в полный рост. Видеозаписи на конкурс принимаются в формате mp4, avc, mpg, mov, mkv, с размером кадра 1920х1080, 1280х720. Не допускается видео, содержащее элементы монтажа, срок записи не более 1 месяца. Видеозаписи будут размещены на официальном сайте Агинского дома детского творчества имени Иосифа Кобзона.
Победителям конкурса присваиваются звания лауреатов и дипломантов с вручением денежного вознаграждения. Гран-при конкурса присуждается за лучшее исполнение песни из репертуара Иосифа Кобзона, сообщает администрация Агинского Бурятского округа.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье принимают заявки на детский конкурс песен Кобзона
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