 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 ноября

04 ноября

Популярное

8 школьников из Иркутской области получат по миллиону

8 школьников из Иркутской области получат по миллиону
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Учащиеся стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена»

Подведены итоги финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил в международном детском центре «Артек» с 31 октября. Победителями стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников со всей России.

От Иркутской области в финал вышли 15 школьников, девять стали победителями. Это 11-классники Ульяна Богданова (Братск), Лилия Усачева, Борис Тарасов (Иркутск), Полина Потапова (Нукутский район), Полина Каурова, Давид Иремашвили (Саянск), Вера Галиева (Ангарск), Арина Татаринова (Усть-Илимск) и десятиклассница из Иркутска Елизавета Цмайло.

Каждый одиннадцатиклассник получит приз в размере 1 млн рублей, который сможет направить на оплату обучения, а также до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей, средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение гаджетов. Наставники победителей получат спецприз в 150 тысяч рублей, поездку на неделю в крымский отель «Мрия», а также ноутбук.

Напомним, всероссийский конкурс «Большая перемена» стартовал 28 марта онлайн. В нём принимали участие более миллиона человек В онлайне школьники оставляли заявку, рассказывали о себе и презентовали проекты. Только 1200 ребят вышли в финал и поехали в МДЦ «Артек». Там школьники со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по шести направлениям: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни». Члены жюри определяли 600 лучших.

В этом году «Большая перемена» проходила впервые. Старт нового сезона конкурса намечен на 28 марта 2021 года. Участие станет доступно не только старшеклассникам, но и ученикам 5-7 классов. Добавятся новые образовательные направления и форматы. Начнёт работу кастинговая платформа «Большой перемены», а проекты конкурсантов будут поддерживаться грантами Росмолодёжи, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область образование конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Марафон чтения сказок на бурятском стартовал в Забайкалье
Марафон чтения сказок на бурятском стартовал в Забайкалье
Общество, 05.11.2020
Акция проводится в соцсетях до 20 декабря
Бурятский борец представит Киргизию на «Гран-при Москвы»
Бурятский борец представит Киргизию на «Гран-при Москвы»
Общество, 05.11.2020
Чемпион Азии поедет на международный турнире в столице нашей Родины
8 школьников из Иркутской области получат по миллиону
8 школьников из Иркутской области получат по миллиону
Общество, 05.11.2020
Учащиеся стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена»
В Забайкалье принимают заявки на детский конкурс песен Кобзона
В Забайкалье принимают заявки на детский конкурс песен Кобзона
Общество, 05.11.2020
Лучшие исполнители получат денежные призы
Инструменталисты из Улан-Удэ завоевали гран-при всероссийского конкурса
Инструменталисты из Улан-Удэ завоевали гран-при всероссийского конкурса
Общество, 05.11.2020
Также призёром стал ансамбль из Кяхтинского района
Иркутский дзюдоист выиграл первенство Европы
Иркутский дзюдоист выиграл первенство Европы
Общество, 05.11.2020
Хетаг Басаев выступал в весовой категории до 60 кг
В Москве прошло захоронение воинов из Бурят-Монголии
В Москве прошло захоронение воинов из Бурят-Монголии
Общество, 05.11.2020
Солдаты из 93-й Восточно-Сибирской дивизии погибли при обороне Москвы
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд
Общество, 05.11.2020
Из-за ремонта проезд будет разрешён только по одной полосе
Новый светофор заработает в Улан-Удэ
Новый светофор заработает в Улан-Удэ
Общество, 05.11.2020
Светофор появился на перекрёстке улиц Бабушкина и Красной звезды
Власти просят улан-удэнцев не ездить в районы Бурятии
Власти просят улан-удэнцев не ездить в районы Бурятии
Общество, 05.11.2020
Риск разноса коронавируса связали с началом забоя скота
Бурятские пожарные обучают добровольцев
Бурятские пожарные обучают добровольцев
Общество, 05.11.2020
На следующей неделе добровольцев возьмут в рейд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^