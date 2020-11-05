8 школьников из Иркутской области получат по миллиону

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Учащиеся стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена»



Подведены итоги финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил в международном детском центре «Артек» с 31 октября. Победителями стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников со всей России.



От Иркутской области в финал вышли 15 школьников, девять стали победителями. Это 11-классники Ульяна Богданова (Братск), Лилия Усачева, Борис Тарасов (Иркутск), Полина Потапова (Нукутский район), Полина Каурова, Давид Иремашвили (Саянск), Вера Галиева (Ангарск), Арина Татаринова (Усть-Илимск) и десятиклассница из Иркутска Елизавета Цмайло.



Каждый одиннадцатиклассник получит приз в размере 1 млн рублей, который сможет направить на оплату обучения, а также до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей, средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение гаджетов. Наставники победителей получат спецприз в 150 тысяч рублей, поездку на неделю в крымский отель «Мрия», а также ноутбук.



Напомним, всероссийский конкурс «Большая перемена» стартовал 28 марта онлайн. В нём принимали участие более миллиона человек В онлайне школьники оставляли заявку, рассказывали о себе и презентовали проекты. Только 1200 ребят вышли в финал и поехали в МДЦ «Артек». Там школьники со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по шести направлениям: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни». Члены жюри определяли 600 лучших.



В этом году «Большая перемена» проходила впервые. Старт нового сезона конкурса намечен на 28 марта 2021 года. Участие станет доступно не только старшеклассникам, но и ученикам 5-7 классов. Добавятся новые образовательные направления и форматы. Начнёт работу кастинговая платформа «Большой перемены», а проекты конкурсантов будут поддерживаться грантами Росмолодёжи, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

