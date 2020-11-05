Национальный оркестр Бурятии присоединится к Петербургскому фестивалю

В онлайн-концерте прозвучат шесть произведений оркестра



Международный музыкальный фестиваль «Национальная коллекция», который проводится в Санкт-Петербурге, ежегодно объединяет музыкантов, исполнителей на национальных инструментах, народные ансамбли, оркестры и композиторов. Традиционно гала-концерты проводятся в Санкт-Петербургской филармонии, однако в нынешних условиях фестиваль перешел в онлайн. В этом году онлайн-включения пройдут из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Болгарии и регионов России.



Бурятию представит Национальный оркестр республики. В концертной программе в их исполнении прозвучат шесть композиций, которые представят не только уникальное звучание, но и многогранность оркестра. Помимо произведений национального плана, прозвучат и саундтреки к фильмам, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



— Мы заявили три произведения национального характера, это – «Шоо наадан», «Сэдьхэлэйм долгин» и «Анда нухэдэй магтаал». В них представлены все группы музыкантов и отражена тембровая палитра оркестра. Эти произведения презентуют и их авторов – композитора театра Баттулгу Галмандах и музыканта Жаргала Омоктуева. Кроме национальной музыки мы представим и современное звучание, так, зрители услышат два саундтрека к известным фильмам и пьесу для ханга, — рассказал дирижер Национального оркестра Бурятии Жаргал Токтонов.



Коллектив был приглашен к участию в очной форме еще в прошлом году, но из-за гастрольного тура и финансовых трудностей поездка не состоялась.



— Нам часто приходят предложения для участия в престижных конкурсах и фестивалях. Участие в них открывает достаточно обширный горизонт возможностей. К сожалению, мы вынуждены отказываться от них, так как выезд труппы из 40 человек и трансфер габаритных инструментов бьёт по финансам. Хорошо, что в этом году мы имеем возможность показать себя, хоть не лично, но онлайн, — рассказали в театре «Байкал».



Онлайн-концерт состоится 12 ноября в 18:00 по московскому времени (6+).



