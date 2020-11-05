Общее число летальных случаев приближается к 500
По данным оперштаба, на 5 ноября в Иркутской области зарегистрировано 25 761 случай заражения коронавирусом. За сутки выявили 245 новых больных.
Госпитализировано 4 239 человек. Выздоровели за всё время 20 180 человек, в том числе 52 за последние сутки.
Умер 491 пациентов, 11 из них скончались накануне.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 5 ноября зарегистрировано 12 743 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровели от COVID-19 8336 человек. Умерли 214 человек, в том числе девять скончались накануне.
В Иркутской области скончались ещё 11 больных коронавирусом
Общество, Фото:
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