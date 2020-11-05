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В микрорайоне Улан-Удэ открылось мини-футбольное поле

В микрорайоне Улан-Удэ открылось мини-футбольное поле
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В Тулунже построен физкультурно-оздоровительный комплекс

Сегодня, 5 ноября, в Тулунже состоялось официальное открытие мини-футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками. Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне построили благодаря федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

- По этому же федеральному проекту завершается строительство ещё четырёх физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа при школах №22, 18 и 57, а также делаем стадион на территории спортивного комплекса «Зорька» на Верхней Берёзовке. Эти площадки мы строим не только для спортсменов и школьников, для всех горожан, кто ведёт активный образ жизни. Спорт должен стать нормой жизни, – рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Общая площадь нового физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Тулунжасоставляет почти 5 тысяч кв. м. Комплекс включает в себя футбольное поле размером 30х60 м с беговыми дорожками, две спортивные площадки и одну тренажёрную площадку.

- В районе Тулунжа проживает свыше 4000 человек. До сегодняшнего дня не было какого-то социального ядра-объекта микрорайона. Физкультурно-оздоровительный комплекс стал этим ядром, местом концентрации позитива. Теперь на этой площадке могут заниматься дети нашего микрорайона. Мы сегодня получили футбольное поле со специальным покрытием, беговые дорожки, также тренажёрную зону, – отметил глава администрации Советского района Улан-Удэ Базар Батожаргалов. - У нас большие планы по дальнейшему развитию этой спортивной площадки.

Местные жители также поделились своими впечатлениями от нового спортивного комплекса:

- Раньше здесь был пустырь, камни и песок, тем не менее молодые ребята пытались здесь играть в футбол и волейбол. В один момент пришла идея, что нам нужна комфортная площадка для занятий спортом. Этот вопрос был поднят нашими активистами в марте 2018 года. Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал нам физкультурно-оздоровительный комплекс в 2020 году. И вот, как видите, построили. Это результат работы большого количества людей, огромное им спасибо, что поверили в идею и воплотили её в жизнь. Наша задача как жителей, чтобы комплекс был максимально нагружен и долго прослужил, - рассказал представитель ТОС «Тулунжа» Алдар Галсанов.

Всего на сооружение было выделено 7,8 млн рублей. Все работы выполняла подрядная организации ООО «Балти», строительство было завершено в августе.

Новый физкультурно-спортивный комплекс закрепили за специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва №10. В определённые часы здесь также будут заниматься спортсмены и тренеры. В целом, площадка открыта для всех желающих бесплатно. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэ администрацияУУ строительство спортивные объекты
 
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