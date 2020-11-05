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Иркутский дзюдоист выиграл первенство Европы

Иркутский дзюдоист выиграл первенство Европы
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Хетаг Басаев выступал в весовой категории до 60 кг

Иркутский спортсмен, мастер спорта России Хетаг Басаев завоевал золотую медаль на первенстве Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года, которое проходит с 4 по 6 ноября в Порече в Хорватии. Он выступал в весовой категории до 60 кг.

На турнире Хетаг Басаев провёл пять схваток и во всех одержал уверенную победу. Он оказался сильнее дзюдоистов из Грузии, Азербайджана, Франции, России и Украины. В финале Хетаг победил украинского спортсмена Олега Вередыбу, который стал серебряным призёром первенства Европы. Бронзовые медали в весе до 60 кг взяли Ромен Валадье Пикард из Франции и Салих Йылдыз из Турции.

- На первенстве Европы Хетаг Басаев был единственным спортсменом, представляющим Россию, от всего Сибирского федерального округа. Он был хорошо подготовлен к этому турниру и заслуженно стал победителем, - отметил тренер Эргаш Махмадбеков. – 9-10 ноября здесь же в Порече состоится первенство Европы по дзюдо среди юниоров до 23 лет, где за медали будут бороться Рамазан Абдулаев в весе до 60 кг и Махмадбек Махмадбеков в весовой категории до 73 кг.

Напомним, Хетаг Басаев учится в Государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. Спортсмен тренируется в спортивном клубе «Море» у Фотеха и Эргаша Махмадбековых. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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