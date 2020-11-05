В Бурятии заявления на субсидии по ЖКУ продлят автоматически до конца года

На эту меру соцподдержки выделено более 800 миллионов рублей



В Бурятии заявления на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут продлены автоматически до конца года. Всего на данную меру социальной поддержки в 2020 году предусмотрено 809,3 млн рублей из республиканского бюджета, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Всего в Бурятии субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе на твёрдое топливо (для граждан, проживающих в домах с печным отоплением), предоставляется 32,8 тыс семьям, в том числе 18,1 тыс одиноко проживающих пожилых граждан. За 9 месяцев текущего года финансирование из республиканского бюджета составило 678 млн рублей.



Ранее, в связи с мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекцией ограничение в сроках продления заявления на получение субсидии было снято до 1 октября, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется повторно - до 31 декабря. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября по 31 декабря, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов.



Данная адресная социальная помощь малообеспеченным гражданам предоставляется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Субсидия перечисляется в денежной форме на счета граждан в кредитных учреждениях или доставляется через почтовые отделения связи.



