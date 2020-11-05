Третьей вице-мисс «Краса России-2020» стала артистка театра «Байкал»
Как сообщал «Байкал-Daily», три представительницы Бурятии отличились на конкурсе «Краса России-2020», финал которого прошёл в конце октября в Сочи. Студентка БГУ, будущий юрист Оксана Куприянова взяла титул третьей юной вице-мисс, а также выиграла в номинации «Мисс Улыбка». Актриса Тунгалаг Дашиева победила в номинации «Мисс Артистичность». Лучше всех проявила себя Сэсэгма Даиндарова: она взяла не только титул «Мисс творчество», но также стала третьей вице-мисс «Красы России».
Сэсэгма Даиндарова окончила Бурятский хореографический колледж имени Сахьяновой и Абашеева в 2016 году. В том же году пополнила труппу театра песни и танца «Байкал».
- Мы рады, что наши выпускники участвуют в престижных конкурсах и занимают призовые места. Сэсэгма с юных лет упорная и целеустремленная девочка. Нас порадовало, что она стала лучшей в номинации «Мисс творчество». Надеемся, что она с блеском выступит в международном конкурсе Miss Asia Pacific International на Филиппинах, мы от всей души желаем ей удачи, - рассказала классный руководитель Екатерина Сивановна Цыбенова.
Преподаватели классического танца народная артистка Бурятии Баярма Бальчиновна Цыбикова, заслуженный работник культуры России Наталья Алексеевна Абыкова, а также весь коллектив Бурятского хореографического колледжа пожелали Сэсэгме удачи в международном конкурсе Miss Asia Pacific International на Филиппинах.
Педагог третьей вице-мисс «Красы России» из Бурятии рассказала о ней
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ежегодно российско-монгольское учение впервые проходило порознь
В работе семинара примут участие спикеры из разных регионов России
Третьей вице-мисс «Краса России-2020» стала артистка театра «Байкал»
Об этом сообщил бывший министр культуры Бурятии
На остановку пришлось вызывать полицейских
Общее число летальных случаев в регионе достигло 170
Маски раздавали в общественном транспорте и на остановках
Юрий Батомункуев скончался на 57-м году жизни
В Бурятии передано штормовое предупреждение
Время ожидания ответа «03» стало дольше
Акция проводится для молодых людей, желающих стать донорами
Через него можно отслеживать почтовые отправления и записаться на обслуживание
Это песня о людях, живущих в Бурятии, какой бы национальности они не были
Посетителям железнодорожного вокзала напомнили о необходимости соблюдения масочного режима
Глава Бурятии оценил качество нового футбольного поля