На остановку пришлось вызывать полицейских
Несостоявшийся пассажир на 30 минут задержал автобус в Ангарске, встав перед ним, сообщают «Вести-Иркутск».
Инцидент произошёл в воскресенье, 1 ноября, на остановке «6-й микрорайон». Водитель автобуса, двигающегося из Ангарска в Иркутск, отказался везти пассажира без маски.
- В свою очередь, разгневанный таким отношением мужчина перегородил автобус и стоял до тех пор, пока не прибыли вызванные на место происшествия полицейские, - говорится в сюжете «Вести-Иркутск».
Нарушителя задержали, и автобус смог продолжить движение по маршруту. Издание «Сиб.фм» сообщило, что компания-перевозчик собирается привлечь мужчину к ответственности.
Пассажир без маски на полчаса заблокировал автобус в Ангарске
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На остановку пришлось вызывать полицейских
Общее число летальных случаев в регионе достигло 170
Маски раздавали в общественном транспорте и на остановках
Юрий Батомункуев скончался на 57-м году жизни
В Бурятии передано штормовое предупреждение
Время ожидания ответа «03» стало дольше
Акция проводится для молодых людей, желающих стать донорами
Через него можно отслеживать почтовые отправления и записаться на обслуживание
Это песня о людях, живущих в Бурятии, какой бы национальности они не были
Посетителям железнодорожного вокзала напомнили о необходимости соблюдения масочного режима
Глава Бурятии оценил качество нового футбольного поля
Уже две недели в Бурятии фиксируют больше 200 заражённых ежедневно
В дело вмешалась прокуратура
В ситуации разбиралась прокуратура
В дело вмешалась прокуратура