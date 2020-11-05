Пассажир без маски на полчаса заблокировал автобус в Ангарске

На остановку пришлось вызывать полицейских



Несостоявшийся пассажир на 30 минут задержал автобус в Ангарске, встав перед ним, сообщают «Вести-Иркутск».



Инцидент произошёл в воскресенье, 1 ноября, на остановке «6-й микрорайон». Водитель автобуса, двигающегося из Ангарска в Иркутск, отказался везти пассажира без маски.



- В свою очередь, разгневанный таким отношением мужчина перегородил автобус и стоял до тех пор, пока не прибыли вызванные на место происшествия полицейские, - говорится в сюжете «Вести-Иркутск».



Нарушителя задержали, и автобус смог продолжить движение по маршруту. Издание «Сиб.фм» сообщило, что компания-перевозчик собирается привлечь мужчину к ответственности.



