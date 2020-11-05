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Пассажир без маски на полчаса заблокировал автобус в Ангарске

Пассажир без маски на полчаса заблокировал автобус в Ангарске
Общество, 
На остановку пришлось вызывать полицейских

Несостоявшийся пассажир на 30 минут задержал автобус в Ангарске, встав перед ним, сообщают «Вести-Иркутск».

Инцидент произошёл в воскресенье, 1 ноября, на остановке «6-й микрорайон». Водитель автобуса, двигающегося из Ангарска в Иркутск, отказался везти пассажира без маски.

- В свою очередь, разгневанный таким отношением мужчина перегородил автобус и стоял до тех пор, пока не прибыли вызванные на место происшествия полицейские, - говорится в сюжете «Вести-Иркутск».

Нарушителя задержали, и автобус смог продолжить движение по маршруту. Издание «Сиб.фм» сообщило, что компания-перевозчик собирается привлечь мужчину к ответственности.

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