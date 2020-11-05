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В Забайкалье скончались ещё восемь больных коронавирусом

В Забайкалье скончались ещё восемь больных коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число летальных случаев в регионе достигло 170

За последние сутки среди жителей Забайкальского края подтверждено ещё 234 случаев COVID-19. Число инфицированных за весь период составило уже 12 967. Об этом 5 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у восьмерых забайкальцев. С начала пандемия опасная инфекция унесла жизни 170 человек.

В моногоспиталях региона 102 человека находятся в тяжёлом состоянии, 47 подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По данным оперштаба, 94 человека за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения, общее число – 8 821.

В Забайкалье сохраняются масочный режим и необходимость социального дистанцирования, запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме. Закрыты клубы и танцплощадки, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 5 ноября зарегистрировано 12 743 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровели от COVID-19 8336 человек.

В Бурятии умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией 214 человек, в том числе девять скончались накануне. 

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