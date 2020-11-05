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Бурятский борец представит Киргизию на «Гран-при Москвы»

Бурятский борец представит Киргизию на «Гран-при Москвы»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Чемпион Азии поедет на международный турнире в столице нашей Родины

С 7 по 8 ноября в Москве состоится международный турнир по вольной и греко-римской борьбе «Гран-при Москвы – 2020». В соревнованиях примут участие борцы из девяти стран: России, Турции, Кыргызстана, Румынии, Македонии, Аргентины, Узбекистана, Азербайджана и Бахрейна.

Бурятский спортсмен Арсалан Будажапов представит Киргизию на турнире, сообщает паблик «Борцы Бурятии».

Напомним, что месяц назад спортсмена наградили знаком «За заслуги перед Агинским Бурятским округом» и денежной премией. В феврале Арсалан выиграл чемпионат Азии по спортивной борьбе в Индии.
спорт Бурятия турнир вольная борьба
 
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