Чемпион Азии поедет на международный турнире в столице нашей Родины
С 7 по 8 ноября в Москве состоится международный турнир по вольной и греко-римской борьбе «Гран-при Москвы – 2020». В соревнованиях примут участие борцы из девяти стран: России, Турции, Кыргызстана, Румынии, Македонии, Аргентины, Узбекистана, Азербайджана и Бахрейна.
Бурятский спортсмен Арсалан Будажапов представит Киргизию на турнире, сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Напомним, что месяц назад спортсмена наградили знаком «За заслуги перед Агинским Бурятским округом» и денежной премией. В феврале Арсалан выиграл чемпионат Азии по спортивной борьбе в Индии.
Бурятский борец представит Киргизию на «Гран-при Москвы»
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