В Иркутске и Ангарске прошла акция #НаденьМаску

Маски раздавали в общественном транспорте и на остановках
В Иркутске и Ангарске участники молодёжных организаций в День народного единства, 4 ноября, провели акцию #НаденьМаску.
В акции участвовали волонтёры Победы, волонтёры-медики, молодёжное правительство, молодёжный парламент, «МолодежкаОНФ», российские студенческие отряды, общественная организация «Наш Иркутск», Российский союз молодёжи, Иркутский региональный волонтёрский центр.
– Именно средства индивидуальной защиты на сегодняшний день помогают предотвратить распространение короновируса. Радует, что молодёжные организации Иркутска в такой не простой ситуации объединились и работают плечом к плечу. Потому что только вместе можно справиться с трудностями, – поделился заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.
В ходе мероприятия участники раздавали маски в общественном транспорте и на остановках.
Кроме того, организаторы акции надели средства индивидуальной защиты на такие памятники как «Турист» (на пересечении ул. Карла Маркса – ул. Литвинова), «Влюбленный в ожидании свидания» (ул. Байкальская 107) и скульптурам персонажей комедийных фильмов Леонида Гайдая (площадь Труда).
Также молодые люди раздавали информационные буклеты с правилами использования средств индивидуальной защиты.
– Мы сегодня, в выходной день, специально проводим эту акцию, чтобы еще раз напомнить всем – общая безопасность начинается с каждого из нас. Безопасность детей идет из семьи и от родителей. Да, возможно постоянно носить маску не удобно, но какое-то количество неудобства ради общего блага можно и потерпеть, – сказала активист движения «Наш Иркутск» Софья Рукавишникова.
– Проблема с ношением масок актуальна, причём не только для Иркутска, это проблема всего мира. От того насколько мы ответственно будем подходить к индивидуальной защите, зависит наше общее будущее, – сказал студент третьего курса Иркутского государственного медицинского университета Мануссо Жуниор Жаиме Педру.
Акция #Наденьмаску организована в виде челленджа, к проведению которого также присоединились молодёжные организации Москвы и Санкт-Петербурга.
По информации пресс-службы правительства Иркутской области
В Иркутске и Ангарске прошла акция #НаденьМаску
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На остановку пришлось вызывать полицейских
Общее число летальных случаев в регионе достигло 170
Маски раздавали в общественном транспорте и на остановках
Юрий Батомункуев скончался на 57-м году жизни
В Бурятии передано штормовое предупреждение
Время ожидания ответа «03» стало дольше
Акция проводится для молодых людей, желающих стать донорами
Через него можно отслеживать почтовые отправления и записаться на обслуживание
Это песня о людях, живущих в Бурятии, какой бы национальности они не были
Посетителям железнодорожного вокзала напомнили о необходимости соблюдения масочного режима
Глава Бурятии оценил качество нового футбольного поля
Уже две недели в Бурятии фиксируют больше 200 заражённых ежедневно
В дело вмешалась прокуратура
В ситуации разбиралась прокуратура
В дело вмешалась прокуратура