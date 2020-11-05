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В Иркутске и Ангарске прошла акция #НаденьМаску

В Иркутске и Ангарске прошла акция #НаденьМаску
Общество,  Фото:правительство Иркутской области, irkobl.ru
Маски раздавали в общественном транспорте и на остановках

В Иркутске и Ангарске участники молодёжных организаций в День народного единства, 4 ноября, провели акцию #НаденьМаску.

В акции участвовали волонтёры Победы, волонтёры-медики, молодёжное правительство, молодёжный парламент, «МолодежкаОНФ», российские студенческие отряды, общественная организация «Наш Иркутск», Российский союз молодёжи, Иркутский региональный волонтёрский центр.

– Именно средства индивидуальной защиты на сегодняшний день помогают предотвратить распространение короновируса. Радует, что молодёжные организации Иркутска в такой не простой ситуации объединились и работают плечом к плечу. Потому что только вместе можно справиться с трудностями, – поделился заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

В ходе мероприятия участники раздавали маски в общественном транспорте и на остановках.

Кроме того, организаторы акции надели средства индивидуальной защиты на такие памятники как «Турист» (на пересечении ул. Карла Маркса – ул. Литвинова), «Влюбленный в ожидании свидания» (ул. Байкальская 107) и скульптурам персонажей комедийных фильмов Леонида Гайдая (площадь Труда).

Также молодые люди раздавали информационные буклеты с правилами использования средств индивидуальной защиты.

– Мы сегодня, в выходной день, специально проводим эту акцию, чтобы еще раз напомнить всем – общая безопасность начинается с каждого из нас. Безопасность детей идет из семьи и от родителей. Да, возможно постоянно носить маску не удобно, но какое-то количество неудобства ради общего блага можно и потерпеть, – сказала активист движения «Наш Иркутск» Софья Рукавишникова.

– Проблема с ношением масок актуальна, причём не только для Иркутска, это проблема всего мира. От того насколько мы ответственно будем подходить к индивидуальной защите, зависит наше общее будущее, – сказал студент третьего курса Иркутского государственного медицинского университета Мануссо Жуниор Жаиме Педру.

Акция #Наденьмаску организована в виде челленджа, к проведению которого также присоединились молодёжные организации Москвы и Санкт-Петербурга.



По информации пресс-службы правительства Иркутской области

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