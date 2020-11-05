В Бурятии ушёл из жизни директор школы-интерната

Юрий Батомункуев скончался на 57-м году жизни



4 ноября на 57-м году жизни скончался директор Верхнесаянтуйской санаторной школы-интерната Юрий Будадоржиевич Батомункуев. Он был заслуженным работником образования Бурятии, почётным работником общего образования РФ, мастером спорта СССР по боксу.



Юрий Будадоржиевич родился 11 ноября 1963 года в селе Усть-Дунгуй Кяхтинского района. Много сделал для развития и сохранения национальной культуры, всегда оставался патриотом Бурятии.



За годы руководства им Верхнесаянтуйской санаторной школы-интерната было значительно улучшено материальное оснащение, создан профессиональный педагогический коллектив.



Прощание состоится 8 ноября в Улан-Удэ с 10 до 12 по адресу: ул. Боевая, 7а.

