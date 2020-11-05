Также призёром стал ансамбль из Кяхтинского района
Инструментальная группа ансамбля «Сибирский сувенир» из Бурятии завоевала гран-при VII всероссийского фестиваля-конкурса народной музыки «Играй, рожок!». Мероприятие прошло в городе Обнинск Калужской области. В конкурсе приняли участие инструментальные коллективы из Тулы, Мурманска, Махачкалы, Москвы, Пскова, Ульяновска, Крыма, Адыгеи, Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Московской, Воронежской, Тверской, Белгородской, Рязанской и Калужской областей. В состав ансамблей входят старинные и редко встречающиеся национальные инструменты.
- Гран-при фестиваля-конкурса присуждён инструментальной группе ансамбля «Сибирский сувенир» (художественный руководитель Олег Шаренда, музыкальный руководитель Денис Калашников, Восточно-Сибирский государственный институт культуры, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия). Мы поздравляем всех победителей и дипломантов конкурса с замечательными выступлениями! Благодарим всех, кто причастен к празднику, и надеемся скоро увидеться воочию, – с такими словами обратился к участникам и зрителям оргкомитет фестиваля-конкурса.
Призового места фестиваля-конкурса, диплома лауреата II степени удостоен ещё один коллектив из Бурятии – образцовый ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» Кяхтинского района (художественный руководитель Евгения Рампилова). Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
Инструменталисты из Улан-Удэ завоевали гран-при всероссийского конкурса
Общество, Фото:
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