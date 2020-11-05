Бурятию накроют снегопады

В Бурятии передано штормовое предупреждение



В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. По данным Бурятского гидрометцентра, 6 ноября и ночью 7 ноября по республике ожидается ухудшение погоды.



Ожидается снег, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. По Прибайкалью сильные снегопады, ветер до 24 м/с, с понижением температуры воздуха на 8 и более градусов.



На дорогах снежные накаты, заносы, гололедица.



Главное управление МЧС России по Бурятии призывает быть особенно внимательными автомобилистам и пешеходам.



- В условиях ухудшения видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, - призывают в МЧС.



