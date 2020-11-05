 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 ноября

04 ноября

Популярное

Бурятию накроют снегопады

Бурятию накроют снегопады
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии передано штормовое предупреждение

В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. По данным Бурятского гидрометцентра, 6 ноября и ночью 7 ноября по республике ожидается ухудшение погоды.

Ожидается снег, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. По Прибайкалью сильные снегопады, ветер до 24 м/с, с понижением температуры воздуха на 8 и более градусов.

На дорогах снежные накаты, заносы, гололедица.

Главное управление МЧС России по Бурятии призывает быть особенно внимательными автомобилистам и пешеходам.

- В условиях ухудшения видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, - призывают в МЧС.

Снегопад штормовое предупреждение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии активно пользуются мобильным приложением Почты России
Жители Бурятии активно пользуются мобильным приложением Почты России
Общество, 05.11.2020
Через него можно отслеживать почтовые отправления и записаться на обслуживание
В Бурятии презентовали клип «Би буряад»
В Бурятии презентовали клип «Би буряад»
Общество, 05.11.2020
Это песня о людях, живущих в Бурятии, какой бы национальности они не были
На севере Бурятии провели масочный рейд на вокзале
На севере Бурятии провели масочный рейд на вокзале
Общество, 05.11.2020
Посетителям железнодорожного вокзала напомнили о необходимости соблюдения масочного режима
В Бурятии открыли спортплощадку и футбольное поле
В Бурятии открыли спортплощадку и футбольное поле
Общество, 05.11.2020
Глава Бурятии оценил качество нового футбольного поля
Коронавирус в Бурятии не сдаёт позиции
Коронавирус в Бурятии не сдаёт позиции
Общество, 05.11.2020
Уже две недели в Бурятии фиксируют больше 200 заражённых ежедневно  
В Бурятии сироту через суд обеспечат жильём
В Бурятии сироту через суд обеспечат жильём
Общество, 05.11.2020
В ситуации разбиралась прокуратура
В Бурятии местами снег
В Бурятии местами снег
Общество, 05.11.2020
В основном ожидается небольшой снег
Главный «дедушка» Улан-Удэ. Как появилась голова Ленина
Главный «дедушка» Улан-Удэ. Как появилась голова Ленина
Общество, 04.11.2020
5 ноября исполняется 49 лет со дня открытия самой главной достопримечательности Улан-Удэ – памятника Ленину на площади Советов. Интересными подробностями о судьбе монумента с редакцией «Байкал-Daily» поделился экскурсовод Музея истории города Виталий Покацкий
Почётным гражданином Бурятии стал журналист Леонид Синегрибов
Почётным гражданином Бурятии стал журналист Леонид Синегрибов
Общество, 04.11.2020
Леонид Синегрибов возглавляет Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей
В Бурятии внесли одно изменение для больных коронавирусом
В Бурятии внесли одно изменение для больных коронавирусом
Общество, 04.11.2020
Оно касается того, как добираться до больниц
Как не «сломаться» и сохранить психическое здоровье?
Как не «сломаться» и сохранить психическое здоровье?
Общество, 04.11.2020
Как пережить пандемию, в интервью «Байкал-Daily» рассказала врач-психотерапевт Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Светлана Лубсанова
Девушка из Иркутской области вышла в финал шоу «Ты супер!»
Девушка из Иркутской области вышла в финал шоу «Ты супер!»
Общество, 04.11.2020
В полуфинале участница исполнила песню Леди Гаги
Спасатель-кинолог из Бурятии: «Объявление увидел в бегущей строке»
Спасатель-кинолог из Бурятии: «Объявление увидел в бегущей строке»
Общество, 04.11.2020
Спасатель Владимир Охотников трудится вместе с собакой Вилдой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^