Время ожидания ответа «03» стало дольше
В последнее время забайкальцы обращают внимание на долгое ожидание ответа специалистов линии скорой помощи. Это вызвано большим количеством звонков людей, подозревающих у себя коронавирус, сообщили в пресс-службе минздрава Забайкальского края.
По поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова в региональном минздраве составили список вопросов, на которые диспетчер скорой должен получить ответ. Заранее подготовленная информация поможет сократить среднее время звонка, сэкономить время специалистов, сократить очередь и время ожидание для других жителей региона, отмечают в минздраве.
При наличии симптомов ОРВИ и COVID-19 нужно быть готовым ответить на следующие вопросы:
1. Дата начала заболевания.
2. Обращался ли за медицинской помощью, получает ли лечение.
3. Повышение температуры до каких цифр, сколько дней.
4. Наличие респираторных проявлений в виде першения в горле, насморк, приступообразный кашель, наличие одышки, снижение или отсутствие обоняния, вкусовых качеств.
5. Наличие контакта с больными COVID – 19
6. Паспортные данные пациента (Ф.И.О. возраст).
7. Точный адрес места нахождения (улица, дом, с ориентирами, как можно проехать, номер телефона).
8. Кто делает звонок, в случае вызова для иного лица (ФИО, степень родства, должность, номер телефона).
Минздрав Забайкалья рассказал, что нужно сообщить при звонке в скорую
Общество, Фото:
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