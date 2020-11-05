Минздрав Забайкалья рассказал, что нужно сообщить при звонке в скорую

Время ожидания ответа «03» стало дольше



В последнее время забайкальцы обращают внимание на долгое ожидание ответа специалистов линии скорой помощи. Это вызвано большим количеством звонков людей, подозревающих у себя коронавирус, сообщили в пресс-службе минздрава Забайкальского края.



По поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова в региональном минздраве составили список вопросов, на которые диспетчер скорой должен получить ответ. Заранее подготовленная информация поможет сократить среднее время звонка, сэкономить время специалистов, сократить очередь и время ожидание для других жителей региона, отмечают в минздраве.



При наличии симптомов ОРВИ и COVID-19 нужно быть готовым ответить на следующие вопросы:



1. Дата начала заболевания.

2. Обращался ли за медицинской помощью, получает ли лечение.

3. Повышение температуры до каких цифр, сколько дней.

4. Наличие респираторных проявлений в виде першения в горле, насморк, приступообразный кашель, наличие одышки, снижение или отсутствие обоняния, вкусовых качеств.

5. Наличие контакта с больными COVID – 19

6. Паспортные данные пациента (Ф.И.О. возраст).

7. Точный адрес места нахождения (улица, дом, с ориентирами, как можно проехать, номер телефона).

8. Кто делает звонок, в случае вызова для иного лица (ФИО, степень родства, должность, номер телефона).





