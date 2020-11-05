В Улан-Удэ устроят День донорского совершеннолетия

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Акция проводится для молодых людей, желающих стать донорами



9 ноября в Улан-Удэ стартует акция «День донорского совершеннолетия», которая продлится до 30 ноября. Станция переливания крови в эти дни ждёт молодых людей, которым исполнилось 18 лет. Участники акции получат именные сертификаты о первой донации с указанием группы крови, сообщили представители Службы крови Бурятии.



- Приглашаем молодых людей присоединиться к донорскому движению. Донором может стать человек от 18 лет, не имеющий противопоказаний и массой тела более 50 кг. Убедительно просим участников акции приходить строго по предварительной записи через сайт brspk03.ru, - говорит и.о. главного врача Марина Бутуханова.



Желающим выполнить донацию необходимо:



Избегать накануне и утром перед дачей крови жирной, острой, мясной и молочной пищи. Нельзя колбасы, яйца, бананы, финики, орехи;



Перед донацией следует обязательно позавтракать (отварные крупы, макароны без масла, каша на воде/ сладкий чай, морс, компот/ сухари, хлеб);



Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.



Имеются противопоказания, с ними можно ознакомиться на сайте brspk03.ru.



Адрес: Ул. Пирогова, 7а.



Мероприятие планируется провести совместно с Бурятской региональной организацией «Российский Союз Молодёжи» в рамках проекта по развитию донорства крови «Вместе спасаем жизни».

