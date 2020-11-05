Акция проводится для молодых людей, желающих стать донорами
9 ноября в Улан-Удэ стартует акция «День донорского совершеннолетия», которая продлится до 30 ноября. Станция переливания крови в эти дни ждёт молодых людей, которым исполнилось 18 лет. Участники акции получат именные сертификаты о первой донации с указанием группы крови, сообщили представители Службы крови Бурятии.
- Приглашаем молодых людей присоединиться к донорскому движению. Донором может стать человек от 18 лет, не имеющий противопоказаний и массой тела более 50 кг. Убедительно просим участников акции приходить строго по предварительной записи через сайт brspk03.ru, - говорит и.о. главного врача Марина Бутуханова.
Желающим выполнить донацию необходимо:
Избегать накануне и утром перед дачей крови жирной, острой, мясной и молочной пищи. Нельзя колбасы, яйца, бананы, финики, орехи;
Перед донацией следует обязательно позавтракать (отварные крупы, макароны без масла, каша на воде/ сладкий чай, морс, компот/ сухари, хлеб);
Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.
Имеются противопоказания, с ними можно ознакомиться на сайте brspk03.ru.
Адрес: Ул. Пирогова, 7а.
Мероприятие планируется провести совместно с Бурятской региональной организацией «Российский Союз Молодёжи» в рамках проекта по развитию донорства крови «Вместе спасаем жизни».
В Улан-Удэ устроят День донорского совершеннолетия
Общество, Фото:
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