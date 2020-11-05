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Жители Бурятии активно пользуются мобильным приложением Почты России

Жители Бурятии активно пользуются мобильным приложением Почты России
Общество,  Фото:пресс-служба «Почты России»
Через него можно отслеживать почтовые отправления и записаться на обслуживание

Мобильное приложение Почты России набирает популярность среди жителей Бурятии. Уже сейчас около 81% клиентов оформляют заявку на предварительную запись на обслуживание в почтовом отделении через мобильное приложение, сообщили «Байкал-Daily» в УФПС РБ.

Благодаря приложению Почты России жители республики могут пользоваться не только отслеживанием почтовых отправлений, но и записаться на обслуживание в почтовое отделение. Интерфейс сервиса адаптирован под все мобильные устройства.

Как отметили в компании, для отслеживания почтовых отправлений клиенту необходимо добавить в приложение трек-код посылки или бандероли. Код можно ввести вручную или просканировать штрих-код чека. В уведомлении о движении посылки будет информация об адресе и режиме работы почтового отделения. Как только посылка поступит в пункт вручения, приложение предложит пользователю услуг почтовой связи ввести свои данные и скачать заполненный бланк. Клиенту необходимо распечатать готовый бланк на принтере, чтобы сэкономить время пребывания на почте.

Записаться на обслуживание в отделения Почты России в Бурятии можно онлайн – через сайт компании или мобильное приложение не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи. Сервис доступен физическим лицам, с его помощью можно получить любую услугу. География сервиса предварительной записи в республике расширена: теперь эту услугу предоставляют в 28 почтовых отделениях с наибольшим клиентским потоком. В этих отделениях выделено специальное окно для обслуживания клиентов. Номер окна отображается в момент оформления заявки, где получатель услуги точно по заявленному времени, вне очереди будет обслужен оператором. Изменить время или отменить бронирование можно на онлайн-ресурсе www.pochta.ru и при помощи мобильного приложения Почты России.

- За 5 месяцев услугой воспользовались более 2,5 тыс. человек. В настоящее время 81% клиентов оформляют заявку на предварительную запись через мобильное приложение компании, остальные предпочитают пользоваться сайтом Почты России, - рассказали в почтовом ведомстве.

С помощью мобильного приложения можно найти ближайшее отделение и узнать режим работы. После запуска приложение через GPS или Wi-Fi определяет, где находится пользователь, и показывает на карте ближайшие к нему почтовые отделения. При нажатии на отметку появляется адрес отделения, при нажатии на адрес откроется страница с графиком работы. Узнавать адреса и графики работы отделений почты по всей России можно даже без подключения к интернету.

Кроме этого, имеется возможность поддержания информации о всех ранее полученных и отправленных регистрируемых почтовых отправлениях. Приложение позволяет перейти на сайт государственных услуг, чтобы зарегистрировать простую электронную подпись и получать посылки без паспорта и бумажных извещений.
Почта России Бурятия мобильное приложение
 
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