Жители Бурятии активно пользуются мобильным приложением Почты России

Через него можно отслеживать почтовые отправления и записаться на обслуживание
Мобильное приложение Почты России набирает популярность среди жителей Бурятии. Уже сейчас около 81% клиентов оформляют заявку на предварительную запись на обслуживание в почтовом отделении через мобильное приложение, сообщили «Байкал-Daily» в УФПС РБ.
Благодаря приложению Почты России жители республики могут пользоваться не только отслеживанием почтовых отправлений, но и записаться на обслуживание в почтовое отделение. Интерфейс сервиса адаптирован под все мобильные устройства.
Как отметили в компании, для отслеживания почтовых отправлений клиенту необходимо добавить в приложение трек-код посылки или бандероли. Код можно ввести вручную или просканировать штрих-код чека. В уведомлении о движении посылки будет информация об адресе и режиме работы почтового отделения. Как только посылка поступит в пункт вручения, приложение предложит пользователю услуг почтовой связи ввести свои данные и скачать заполненный бланк. Клиенту необходимо распечатать готовый бланк на принтере, чтобы сэкономить время пребывания на почте.
Записаться на обслуживание в отделения Почты России в Бурятии можно онлайн – через сайт компании или мобильное приложение не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи. Сервис доступен физическим лицам, с его помощью можно получить любую услугу. География сервиса предварительной записи в республике расширена: теперь эту услугу предоставляют в 28 почтовых отделениях с наибольшим клиентским потоком. В этих отделениях выделено специальное окно для обслуживания клиентов. Номер окна отображается в момент оформления заявки, где получатель услуги точно по заявленному времени, вне очереди будет обслужен оператором. Изменить время или отменить бронирование можно на онлайн-ресурсе www.pochta.ru и при помощи мобильного приложения Почты России.
- За 5 месяцев услугой воспользовались более 2,5 тыс. человек. В настоящее время 81% клиентов оформляют заявку на предварительную запись через мобильное приложение компании, остальные предпочитают пользоваться сайтом Почты России, - рассказали в почтовом ведомстве.
С помощью мобильного приложения можно найти ближайшее отделение и узнать режим работы. После запуска приложение через GPS или Wi-Fi определяет, где находится пользователь, и показывает на карте ближайшие к нему почтовые отделения. При нажатии на отметку появляется адрес отделения, при нажатии на адрес откроется страница с графиком работы. Узнавать адреса и графики работы отделений почты по всей России можно даже без подключения к интернету.
Кроме этого, имеется возможность поддержания информации о всех ранее полученных и отправленных регистрируемых почтовых отправлениях. Приложение позволяет перейти на сайт государственных услуг, чтобы зарегистрировать простую электронную подпись и получать посылки без паспорта и бумажных извещений.
Жители Бурятии активно пользуются мобильным приложением Почты России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Через него можно отслеживать почтовые отправления и записаться на обслуживание
Это песня о людях, живущих в Бурятии, какой бы национальности они не были
Посетителям железнодорожного вокзала напомнили о необходимости соблюдения масочного режима
Глава Бурятии оценил качество нового футбольного поля
Уже две недели в Бурятии фиксируют больше 200 заражённых ежедневно
В дело вмешалась прокуратура
В ситуации разбиралась прокуратура
В дело вмешалась прокуратура
В основном ожидается небольшой снег
5 ноября исполняется 49 лет со дня открытия самой главной достопримечательности Улан-Удэ – памятника Ленину на площади Советов. Интересными подробностями о судьбе монумента с редакцией «Байкал-Daily» поделился экскурсовод Музея истории города Виталий Покацкий
Леонид Синегрибов возглавляет Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей
Оно касается того, как добираться до больниц
Как пережить пандемию, в интервью «Байкал-Daily» рассказала врач-психотерапевт Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Светлана Лубсанова
В полуфинале участница исполнила песню Леди Гаги
Спасатель Владимир Охотников трудится вместе с собакой Вилдой