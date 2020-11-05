В Бурятии презентовали клип «Би буряад»



В съёмках клипа участвовали известные музыканты. Исполнил песню Цыден-Еши Бимбаев, в главных ролях снялась семья Баттувшина Балданцырена: жена Донара, сын Бэльгутэ и он сам.









В этом году в Бурятии был объявлен IV республиканский смотр-конкурс «Победный марш культуры», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Впервые был включен конкурс на создание песен. Победителями конкурса стали Виктор Усович и Дулма Сунрапова. Главным призом для них стало создание музыкальных клипов на их песни «У солдатской могилы» и «Би буряад».



– Я с огромной радостью и большим желанием принялся за разработку сценария клипа. Когда я услышал эту песню впервые, мне показалось, что в ней прекрасно все: и мотив, и слова, и исполнение. Второе, когда я ее услышал, я прочувствовал, что это песня про любовь и ответственность одновременно. Почему про любовь? Когда ты чувствуешь принадлежность к великой культуре, определенному обществу, не обязательно к национальности, ты с любовью говоришь: «Би буряад» («Я бурят»). Эти слова подразумевают ответственность за себя и близких... Песня сама натолкнула на такие мысли, осталось дело за малым – снять клип, - рассказал режиссёр клипа «Би буряад» Батор Цыбиков.



Булат Цыденешеев, продюсер клипов «Би буряад» и «У солдатской могилы», художественный руководитель Республиканского центра народного творчества рассказал:



– К подготовке двух клипов мы подошли очень трепетно с большой ответственностью. Одна песня – это гимн героям, погибшим за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Песня так и называется «У солдатской могилы». Потрясающая, проникновенная, глубокая музыка Виктора Алексеевича Усовича. И очень простые, трогательные, точные как стрелы слова поэта Маргариты Афанасьевой. Нежно, до слез откровенно исполнили песню наши потрясающие вокалисты Ольга Жигмитова и Чингис Раднаев. Эту яркую палитру украсило звучание Иркутского губернаторского оркестра. Сам клип снимали на сцене русского драматического театра, поскольку хотели сделать очень личную историю, показать камерную обстановку.



По сюжету песни «Би буряад» жена провожает на фронт мужа. Мы оставили легкую недосказанность. Каждый, кто посмотрит клип, нарисует свой финал. Песня придется по нраву многим, потому что эта песня о нас с вами – людях, живущих в Бурятии, какой бы национальности человек не был. Благодарим всех, кто принял участие в создании клипов, коллектив русского драмтеатра, артистов. Уверены, что клипы получат хорошую оценку наших жителей.



Клип на песню Виктора Усовича «У солдатской могилы» был презентован в середине октября. Арсалан Цыренжапов, режиссёр клипа «У солдатской могилы» приоткрыл секреты съёмок:



– Снимали клип на сцене Русского драматического театра им. Н. Бестужева. Театр охотно откликнулся и предложил свою помощь. Было сложно всех собрать в один день, чтобы театр был свободен, актеры, массовка, солисты. По операторской работе сразу было ясно, что делаем эффект безмонтажной съёмки, будто с одного дубля всё снято. Игра светом и тенью, персонажи появляются уходят во тьму, снова появляются. Мы показали трагичную историю двух молодых людей, которых разъединила война. В конце показываем возможный вариант событий, когда парень и девушка вместе, что добавляет трагизма.













4 ноября, в День народного единства, в Сети появился музыкальный клип «Би буряад», снятый в Бурятии. Видеоклип снят на песню, победившую в смотре-конкурсе «Победный марш культуры». Создатели песни – популярные в республике звёзды эстрады Дулма Сунрапова (композитор) и Зоригто Тогочиев (автор слов), сообщили в пресс-службе республиканского центра народного творчества.