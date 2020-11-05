Посетителям железнодорожного вокзала напомнили о необходимости соблюдения масочного режима
На железнодорожном вокзале станции Северобайкальск состоялся рейд по соблюдению масочного режима. В рейд вышли представители Восточно-Сибирской железной дороги, Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте и Восточно-Сибирского территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.
Гражданам напомнили о необходимости соблюдения масочного режима на пассажирской инфраструктуре, вокзалах и в поездах.
- Рейд показал, что большинство пассажиров и посетителей вокзала соблюдают меры безопасности и носят маски, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
На севере Бурятии провели масочный рейд на вокзале
Общество, Фото:
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