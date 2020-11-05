На севере Бурятии провели масочный рейд на вокзале

Посетителям железнодорожного вокзала напомнили о необходимости соблюдения масочного режима



На железнодорожном вокзале станции Северобайкальск состоялся рейд по соблюдению масочного режима. В рейд вышли представители Восточно-Сибирской железной дороги, Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте и Восточно-Сибирского территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.



Гражданам напомнили о необходимости соблюдения масочного режима на пассажирской инфраструктуре, вокзалах и в поездах.



- Рейд показал, что большинство пассажиров и посетителей вокзала соблюдают меры безопасности и носят маски, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.



