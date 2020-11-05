В Бурятии открыли спортплощадку и футбольное поле













Глава Бурятии Алексей Цыденов в среду, 4 ноября, с целевой поездкой посетил Мухоршибирский район. Он принял участие в церемонии открытия спортивной площадки в селе Бар и футбольного поля в селе Саган-Нур, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.- Мы сегодня осмотрели новые спортивные объекты. Спортивная площадка в селе Бар при школе, но она доступна для всех жителей в постоянном режиме. Сдано футбольное поле - хорошего качества с хорошим покрытием и освещением, тоже доступное для всех. Все для людей и сделано по президентскому национальному проекту «Демография» по проекту «Спорт - норма жизни». Спорт действительно должно стать нормой жизни, - заявил Алексей Цыденов.Спортивная площадка с искусственным покрытием в селе Бар построена на 4,2 млн рублей в рамках нацпроекта «Демография», который разработан во исполнение поручений президента Владимира Путина. Площадка размерами 16 на 40 м покрыта синтетическим бесшовным материалом, что позволяет избежать ушибов при падении.Территория разбита на две части – зону занятий волейболом, баскетболом, теннисом и зону уличных тренажёров. Установлено металлическое ограждение, освещение на металлических опорах со светодиодными фонарями, что позволит жителям заниматься спортом до позднего вечера.Футбольное поле площадью 84 на 62 метров возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Угольщик» в Саган-Нуре построено также в рамках нацпроекта «Демография». Оно покрыто специализированным искусственным покрытием CombiGrass. Общая стоимость проекта составила 14,9 млн рублей. Из них из федерального бюджета выделено 8,4 млн рублей, ещё 0,5 млн рублей – из республиканского и 6 млн рублей в рамках государственно-частного партнёрства на укладку искусственного покрытия направил АО «Разрез Тугнуйский».