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Коронавирус в Бурятии не сдаёт позиции

Коронавирус в Бурятии не сдаёт позиции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уже две недели в Бурятии фиксируют больше 200 заражённых ежедневно

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 5 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 12 743. 64% (8107) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки заразились 234 человека. Заболеваемость держится на высоком уровне уже ровно две недели. Впервые отметка в более чем 200 заболевших за сутки была превышена 22 октября, с тех пор таков суточный прирост каждый день. Рекорд – 237 заразившихся за сутки, по столько было 1 и 3 ноября.

Из 234 новых случаев COVID-19 181 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.

За всё время выздоровели 8336 человек, или 65%. Накануне вылечились 48 пациентов.

За сутки умерли ещё девять человек. Всего же с начала пандемии скончались 214 больных ковидом.

В стационарах республики получают лечение 2220 пациентов коронавирусом (из них детей - 41), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1731. В отделениях реанимации находится 101 пациентов (из них старше 65 лет – 43). На аппаратах искусственной вентиляции лёгких 58 пациентов (из них старше 65-ти – 30).

Амбулаторное лечение проходят 1973 пациента с коронавирусом. Наблюдается 9703 человек.

- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2541 коек, занято – 2220, свободно - 321 койка. Занятость коечного фонда составляет 87,4%, - уточнили в республиканском оперштабе.

Круг контактных лиц на сегодня составляет 5210 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия закупает большую партию экспресс-тестов для тестирования на COVID-19. Результат будет готов уже через несколько минут, что должно снизить очереди на диагностику.

Больным ковидом разрешили самим добираться до больниц на личных автомобилях.

Врач-психотерапевт Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Светлана Лубсанова рассказала в интервью, как пережить пандемию и уберечь своё психологическое состояние.

92 жителя Бурятии получили медали «По зову долга и сердца» за самоотверженный труд и значительный вклад в борьбу с пандемией.

коронавирус профилактика
 
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