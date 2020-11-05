В Бурятии бизнесмен не заключал трудовой договор с продавцом

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района Бурятии между работодателем и продавцом магазина не был заключён трудовой договор.



Владельцу магазина внесено представление, по результатам рассмотрения которого с работником заключён трудовой договор.



Кроме того, в отношении работодателя возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора. Государственной инспекцией труда ему назначен штраф.



Постановление в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

