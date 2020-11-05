В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района Бурятии между работодателем и продавцом магазина не был заключён трудовой договор.
Владельцу магазина внесено представление, по результатам рассмотрения которого с работником заключён трудовой договор.
Кроме того, в отношении работодателя возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора. Государственной инспекцией труда ему назначен штраф.
Постановление в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии бизнесмен не заключал трудовой договор с продавцом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Глава Бурятии оценил качество нового футбольного поля
Уже две недели в Бурятии фиксируют больше 200 заражённых ежедневно
В дело вмешалась прокуратура
В ситуации разбиралась прокуратура
В дело вмешалась прокуратура
В основном ожидается небольшой снег
5 ноября исполняется 49 лет со дня открытия самой главной достопримечательности Улан-Удэ – памятника Ленину на площади Советов. Интересными подробностями о судьбе монумента с редакцией «Байкал-Daily» поделился экскурсовод Музея истории города Виталий Покацкий
Леонид Синегрибов возглавляет Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей
Как пережить пандемию, в интервью «Байкал-Daily» рассказала врач-психотерапевт Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Светлана Лубсанова
В полуфинале участница исполнила песню Леди Гаги
Спасатель Владимир Охотников трудится вместе с собакой Вилдой
Бурятия закупает большую партию экспресс-тестов для тестирования на COVID-19
Больше 70% опрошенных жителей Бурятии видят перспективу развития республики
Экс-сумоист необычно поздравил земляков с Днём народного единства
Вертолётами туристов будут возить на зимнее озеро