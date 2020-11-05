В селе в Бурятии не поставили на учёт тепловые сети

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Тункинском районе Бурятии нарушали закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства



Установлено, что в селе Кырен имеются тепловые сети, которые не поставлены на кадастровый учёт, за которыми не закреплена эксплуатирующая организация.



- В связи с этим прокурор района в суд направил исковое заявление о возложении обязанности на администрацию муниципального образования «Тункинский район» обеспечить постановку тепловых сетей на кадастровый учёт и определить организацию, которая будет эксплуатировать данный объект имущества, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.

