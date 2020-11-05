В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Тункинском районе Бурятии нарушали закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Установлено, что в селе Кырен имеются тепловые сети, которые не поставлены на кадастровый учёт, за которыми не закреплена эксплуатирующая организация.
- В связи с этим прокурор района в суд направил исковое заявление о возложении обязанности на администрацию муниципального образования «Тункинский район» обеспечить постановку тепловых сетей на кадастровый учёт и определить организацию, которая будет эксплуатировать данный объект имущества, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.
В селе в Бурятии не поставили на учёт тепловые сети
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 05.11.2020
В основном ожидается небольшой снег
5 ноября исполняется 49 лет со дня открытия самой главной достопримечательности Улан-Удэ – памятника Ленину на площади Советов. Интересными подробностями о судьбе монумента с редакцией «Байкал-Daily» поделился экскурсовод Музея истории города Виталий Покацкий
Леонид Синегрибов возглавляет Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей
Оно касается того, как добираться до больниц
Как пережить пандемию, в интервью «Байкал-Daily» рассказала врач-психотерапевт Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Светлана Лубсанова
В полуфинале участница исполнила песню Леди Гаги
Спасатель Владимир Охотников трудится вместе с собакой Вилдой
Бурятия закупает большую партию экспресс-тестов для тестирования на COVID-19
Больше 70% опрошенных жителей Бурятии видят перспективу развития республики
Экс-сумоист необычно поздравил земляков с Днём народного единства
Вертолётами туристов будут возить на зимнее озеро
До реставрации состояние уникальной картины было печальным
Полицейские беседовали с отдыхающими детьми
Наталья Семёнова использовала средневековый метод борьбы с болезнью
Марафон в честь празднования Дня народного единства состоится на Дальнем Востоке