В Бурятии местами снег

В основном ожидается небольшой снег



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 5 ноября, в республике местами небольшой снег, днём по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер днём переменный 5-10, местами до 15 м/с.



Температура днём от -2 мороза до +3 тепла, местами -4,-9 мороза.



В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура днём 0,+2.

