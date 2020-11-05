В основном ожидается небольшой снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 5 ноября, в республике местами небольшой снег, днём по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер днём переменный 5-10, местами до 15 м/с.
Температура днём от -2 мороза до +3 тепла, местами -4,-9 мороза.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура днём 0,+2.
В Бурятии местами снег
Общество, Фото:
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