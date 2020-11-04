Оно касается того, как добираться до больниц
3 ноября была внесена поправка в указ главы Бурятии Алексея Цыденова №37, касающийся борьбы с распространением коронавируса.
Больным ковидом разрешили самим добираться до больниц на личных автомобилях.
«Лицам, больным коронавирусной инфекцией, разрешается следовать в медицинские организации для получения необходимых для лечения медицинских услуг при условии использования личного автотранспорта либо в случае, если подвоз осуществляется автотранспортом, предоставленным по заказу медицинских организаций», - говорится в документе.
Также в указе уточняется, что при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель, одышка и др.) жителям следует оставаться дома. Нужно незамедлительно вызвать медработника, не посещая лично медицинские организации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 4 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 12 509. За сутки заразились ещё 233 человека.
В Бурятии внесли одно изменение для больных коронавирусом
Общество, Фото:
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