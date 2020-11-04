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Девушка из Иркутской области вышла в финал шоу «Ты супер!»

Девушка из Иркутской области вышла в финал шоу «Ты супер!»
Общество, 
В полуфинале участница исполнила песню Леди Гаги

18-летняя жительница города Усолье-Сибирское Юлия Ушакова вышла в финал четвёртого сезона детского вокального шоу НТВ «Ты супер!» В этом проекте участвуют дети из приёмных семей, дети, находящиеся под опекой, воспитанники школ-интернатов и детских домов.

Юлию оставили в роддоме, о своих биологических родителях она не знает ничего. До шести лет девочка жила в детдоме. К ней приходила пара из Франции, дарили игрушки и даже планировала удочерить. Но девочку они так и не взяли. Семью Юле подарила местная жительница Ольга.

- Я хотела бы победить, но приехала не за победой. Не обязательно победить, но я должна пройти конкурс от и до, - поделилась перед началом шоу юная исполнительница.

В отборочном туре Юлия исполнила композицию канадского певца Леонарда Коэна «Hallelujah». В полуфинале она выбрала песню Леди Гаги «Poker Face». Проход усольчанки в финал стал возможен благодаря члену жюри, композитору Игорю Крутому.

Отметим, в четвёртом сезоне шоу «Ты супер!» детей из Бурятии не оказалось. 


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