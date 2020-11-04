Девушка из Иркутской области вышла в финал шоу «Ты супер!»









18-летняя жительница города Усолье-Сибирское Юлия Ушакова вышла в финал четвёртого сезона детского вокального шоу НТВ «Ты супер!» В этом проекте участвуют дети из приёмных семей, дети, находящиеся под опекой, воспитанники школ-интернатов и детских домов.Юлию оставили в роддоме, о своих биологических родителях она не знает ничего. До шести лет девочка жила в детдоме. К ней приходила пара из Франции, дарили игрушки и даже планировала удочерить. Но девочку они так и не взяли. Семью Юле подарила местная жительница Ольга.- Я хотела бы победить, но приехала не за победой. Не обязательно победить, но я должна пройти конкурс от и до, - поделилась перед началом шоу юная исполнительница.В отборочном туре Юлия исполнила композицию канадского певца Леонарда Коэна «Hallelujah». В полуфинале она выбрала песню Леди Гаги «Poker Face». Проход усольчанки в финал стал возможен благодаря члену жюри, композитору Игорю Крутому.Отметим, в четвёртом сезоне шоу «Ты супер!» детей из Бурятии не оказалось.