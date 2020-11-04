4% жителей Бурятии не в курсе, что живут в ДФО

Больше 70% опрошенных жителей Бурятии видят перспективу развития республики



Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике представило социологическое исследование жителей Бурятии по поводу вхождения в состав Дальневосточного федерального округа. Бурятия и Забайкальский край перешли в состав ДФО два года назад, 3 ноября 2018-го. Как выяснилось, сегодня 4% жителей не знают, что живут уже не в Сибирском, а Дальневосточном округе.



- Согласно результатам опроса, 96% жителей Бурятии знают о включении регионов в Дальневосточный федеральный округ, - сообщили в пресс-службе правительства республики.



В целом жители отмечают позитивные изменения после вступления регионов в состав ДФО. В республике респонденты отметили на первом месте дополнительные выплаты, льготы и программы «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». На втором месте – положительные изменения, связанные с благоустройством населенных пунктов, ремонтом и строительством в целом. В топ-5 позитивных изменений также вошли ремонт и повышение качества дорог, дополнительное финансирование региона и развитие инфраструктуры.



Гектары взяли 1,7 тысяч человек



Программа «Дальневосточный гектар» стала доступна для жителей Бурятии с 1 августа 2019 года. Землю сначала могли взять местные жители, а потом – все дальневосточники. С 1 августа 2020 года «Дальневосточный гектар» в Бурятии стали доступен для всех россиян. По состоянию на середину октября, гектары в Бурятии получили 1,7 тысяч человек. Согласно опросу, более двух третей жителей республики знают о реализации программы. В целом, около 90% от всех респондентов слышали о программе «Дальневосточный гектар».



Среди лидеров по льготной ипотеке



После вхождения республики в состав ДФО стала доступной программа «Дальневосточная ипотека». Она предоставляет молодым семьям в возрасте до 36 лет, а также получателям земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», независимо от возраста, получить льготный кредит под 2% годовых. Бурятия входит в первую пятёрку среди всех регионов ДФО по количеству заключенных договоров: здесь заключены по программе «Дальневосточная ипотека» 1,3 тыс договоров на общую сумму 3,2 млрд рублей.



Согласно опросу, 40% жителей Бурятии хотели бы получить льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека». При этом больший интерес к ипотечному продукту проявляют жители региона в возрасте от 25 до 34 лет – в этой возрастной категории каждый второй хотел бы воспользоваться «дальневосточной ипотекой».



«Позитивные настроения»



- Обобщая результаты опроса, хотел бы отметить в целом позитивные настроения жителей двух регионов в отношении перспектив развития регионов. Около 70-80% респондентов сказали, что видят перспективу. Это много. Хотел бы обратить внимание на то, что мы проводили опрос на фоне пандемии, непростой ситуации, которая сейчас складывается во всех регионах без исключения. Видим, как востребованность действующих мер государственной поддержки, таких как «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», так запрос на новые. Безусловно, доступные меры поддержки влияют на принятие решения о жизни и развитии в своём регионе. Отдельно хотел бы отметить, что молодые люди видят перспективы своего региона. В Бурятии 80% молодых людей в возрасте 18-24 лет видят перспективу развития родного региона и 73% - в возрасте от 25 до 34. И это очень важно, поскольку именно за этими молодыми людьми формирование будущего их родного края, - отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.



