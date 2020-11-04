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В Бурятии готовят вертолётные экскурсии на Байкал

В Бурятии готовят вертолётные экскурсии на Байкал
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Вертолётами туристов будут возить на зимнее озеро

В Бурятии планируют запустить вертолётные экскурсии на Байкал. Пока речь идёт только о туристах, которых этой зимой привезут в рамках зимней чартерной программы. О планах рассказала министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

- Встретились с руководством авиакомпании «Ангара» Еленой Летуновой и международного аэропорта «Байкал» Дмитрием Гармаевым. Готовим вертолётные экскурсии в рамках зимней чартерной программы на синий лёд Байкала от Турки до Ольхона, - поделилась министр туризма.

Она добавила, что работа ведётся по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова. 

страница Марии Бадмацыреновой 

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом туроператор TUI Россия впервые запустил в Бурятии чартерную программу, разработанную при поддержке Ростуризма. Всего из Москвы в Улан-Удэ было отправлено 10 авиарейсов, а республику посетили 1433 туриста. Чартерная программа в Бурятию пользовалась большой популярностью в том числе из-за закрытых границ. Маршруты организованного тура включали в себя посещение самых интересных и знаковых мест туристического притяжения в республике, вроде Иволгинского дацана, семейских сёл и, конечно же, Байкала.

В итоге было решено запустить в Бурятии аналогичные пакетные туры, только уже зимой. Туристов из Москвы начнут возить с конца февраля 2021 года, то есть когда уже замёрзнет и станет безопасным лёд Байкала. Среди планируемых направлений – Энхалук, Сухая, Максимиха, Баргузинский залив или например, Чивыркуйский залив с его красивыми ледяными гротами.

Глава Бурятии уверен, что предложение будет пользоваться спросом.

- Уверяю, что ехать на зимний Байкал нужно не только за снегом и льдом, но и за зимним загаром, поэтому советую туристам, которые собираются к нам на зимний Байкал, захватить с собой солнцезащитный крем, загар будет не хуже, чем на Мальдивах, - отмечал недавно Алексей Цыденов.


Байкал туризм вертолеты туристы
 
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