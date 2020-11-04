В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД вышли в парки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Полицейские беседовали с отдыхающими детьми



В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с юными посетителями парка «Юбилейный» и парка имени Жанаева.



Полицейские рассказали отдыхающим детям о правилах поведения на дорогах и в транспорте. Например, на недопустимость перехода проезжей части на запрещающий сигнал светофора. Объяснили, что при пересечении дороги важно смотреть по сторонам, отвлекаться от телефонов и снимать наушники.



Также сотрудники особое внимание обратили на то, что игры вблизи дорог опасны, попросили ребят носить на одежде и рюкзаках светоотражающие элементы.



- Сейчас на улице темнеет рано, а фликеры на верхней одежде помогут водителям заметить вас задолго до приближения к вам и избежать неприятных ситуаций на проезжей части, - отметили автоинспекторы.



Всем детям они пожелали полезных и плодотворных каникул, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



