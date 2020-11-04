 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 ноября

03 ноября

Популярное

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД вышли в парки

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД вышли в парки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Полицейские беседовали с отдыхающими детьми

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с юными посетителями парка «Юбилейный» и парка имени Жанаева.

Полицейские рассказали отдыхающим детям о правилах поведения на дорогах и в транспорте. Например, на недопустимость перехода проезжей части на запрещающий сигнал светофора. Объяснили, что при пересечении дороги важно смотреть по сторонам, отвлекаться от телефонов и снимать наушники.

Также сотрудники особое внимание обратили на то, что игры вблизи дорог опасны, попросили ребят носить на одежде и рюкзаках светоотражающие элементы.

- Сейчас на улице темнеет рано, а фликеры на верхней одежде помогут водителям заметить вас задолго до приближения к вам и избежать неприятных ситуаций на проезжей части, - отметили автоинспекторы.

Всем детям они пожелали полезных и плодотворных каникул, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

ГИБДД парки отдыха
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Лидер бурятского «Яблока» прогулялась по улицам в образе коронавируса
Лидер бурятского «Яблока» прогулялась по улицам в образе коронавируса
Общество, 04.11.2020
Наталья Семёнова использовала средневековый метод борьбы с болезнью
Жителей Бурятии приглашают на марафон в честь Дня народного единства
Жителей Бурятии приглашают на марафон в честь Дня народного единства
Общество, 04.11.2020
Марафон в честь празднования Дня народного единства состоится на Дальнем Востоке
В Бурятии прибавилось 233 заражённых коронавирусом
В Бурятии прибавилось 233 заражённых коронавирусом
Общество, 04.11.2020
Темпы заражения ковидом в республике всё ещё не снижаются
В Улан-Удэ под вечер пойдёт снег
В Улан-Удэ под вечер пойдёт снег
Общество, 04.11.2020
В День народного единства в Бурятии немного снежно
В Бурятии отменены отправления нескольких поездов
В Бурятии отменены отправления нескольких поездов
Общество, 03.11.2020
Также изменяется график следования поездов в Иркутской области и Забайкалье
Иркутские спортсменки выиграли 2 медали на чемпионате России по бодибилдингу
Иркутские спортсменки выиграли 2 медали на чемпионате России по бодибилдингу
Общество, 03.11.2020
Иркутские спортсменки выиграли 2 медали на чемпионате России по бодибилдингу
В 3 районах Забайкалья зарегистрировали «юбилейные» рождения
В 3 районах Забайкалья зарегистрировали «юбилейные» рождения
Общество, 03.11.2020
Новорожденных назвали Тимофеем, Артёмом и Софьей
В Гусиноозёрске после благоустройства открылся сквер
В Гусиноозёрске после благоустройства открылся сквер
Общество, 03.11.2020
На ремонт было выделено более 5 млн рублей
В Иркутской области стали чаще называть именами Артём и София
В Иркутской области стали чаще называть именами Артём и София
Общество, 03.11.2020
Среди редких имён новорожденных: Россия, Луна, Олимпий и Сварог
В Улан-Удэ назвали лучшие туристские «Маршруты года»
В Улан-Удэ назвали лучшие туристские «Маршруты года»
Общество, 03.11.2020
Окружной этап всероссийской премии прошёл в Бурятии
Ленинский округ в Иркутске отметил 100 лет
Ленинский округ в Иркутске отметил 100 лет
Общество, 03.11.2020
Эпидемиологическая ситуация не позволила устроить масштабные мероприятия
В Монголии из-за Бурятии закрыли свободную торговую зону
В Монголии из-за Бурятии закрыли свободную торговую зону
Общество, 03.11.2020
«Алтанбулаг» прекратил работу в связи с COVID-19 в Кяхтинском районе
Соцработник из Бурятии получила премию всероссийского конкурса
Соцработник из Бурятии получила премию всероссийского конкурса
Общество, 03.11.2020
Лучшим специалистом по семейному уходу названа Алёна Хилковская из Кабанского района
В Бурятии продлено заочное подтверждение инвалидности
В Бурятии продлено заочное подтверждение инвалидности
Общество, 03.11.2020
Облегчённый порядок освидетельствования будет действовать до 1 марта 2021 года
В Иркутской области запретили региональные соревнования
В Иркутской области запретили региональные соревнования
Общество, 03.11.2020
Также под запрет попали муниципальные и школьные турниры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^