Лидер бурятского «Яблока» прогулялась по улицам в образе коронавируса

Общество, Фото: страница Натальи Семёновой

Наталья Семёнова использовала средневековый метод борьбы с болезнью



Лидер Бурятского регионального отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова, она же Сабрина Амо, солистка известной панк-рок-группы «Аборт мозга», «нарядилась» в коронавирус. Наталья выбрала эпатажный образ, видимо, в связи с Хэллоуином. «В лучших традициях black metal», - охарактеризовала она.



- Я считаю, что если уж делать макияж, то делать его не просто заметным, а символическим, наполненным смыслом. Намедни прогулялась по улице с лицом, символизирующим коронавирусный ад, творящийся в Улан-Удэ, - поделилась на своей странице Наталья Семёнова.



Она рассказала, что таким образом провела параллели с чумой. В средние века люди наряжались в чуму, надеясь испугать её и изгнать из города.



- Несмотря на горы трупов, они мужественно пугали чуму и она, в конце концов, покидала место дислокации. В общем, я тоже решила внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, может кто-нибудь вдохновится, главное - не падать духом! – рассказала Наталья.



Она также призвала не паниковать. «Многие люди, свои субъективные переживания, страхи и фобии, вываливают в соцсети, как объективную информацию, заражая тревожно-мнительных индивидов, заставляя их испытывать стресс, а стресс, как известно, плохо сказывается на иммунитете», - отметила Наталья Семёнова. Она в шутку добавила, что будет «весь ноябрь пугать коронавирус».



