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Жителей Бурятии приглашают на марафон в честь Дня народного единства

Жителей Бурятии приглашают на марафон в честь Дня народного единства
Общество, 
Марафон в честь празднования Дня народного единства состоится на Дальнем Востоке

В связи с коронавирусом праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате. Принять участие в праздновании сможет любой житель Дальнего Востока.

4 ноября с 17:00 до 21:00 по владивостокскому времени (10:00 – 14:00 по Мск) можно будет посмотреть прямую трансляцию из праздничной студии в эфире YouTube-канала «День народного единства ДФО». В конце каждого часа будет проходить онлайн-квиз «Лабиринты времени». Зрители смогут ответить на вопросы о Дальнем Востоке и получить памятные призы.

В программе эфира также можно будет увидеть сюжеты о ярких представителях народов России со всего Дальнего Востока. Представители разных народов соберутся в едином видеоклипе, чтобы исполнить Гимн России. Урок истории ко Дню народного единства проведут историки-краеведы. Они расскажут про историю возникновения праздника и развитие родного края. Представители народов России научат зрителей эфира здороваться, благодарить и произносить свое имя на разных языках. Народные умельцы проведут мастер-классы «День народного творчества» и раскроют секреты изготовления сувениров разных народов.

Мастер-классы «Секреты национальной кухни» от ведущих шеф-поваров научат зрителей готовить национальные блюда народов ДВ. Сказки, стихи и легенды народов Дальнего Востока расскажут носители культуры в литературной гостиной «Вместе мы едины».

Творческие коллективы исполнят народные номера в программе «Символы России». Народы Дальнего Востока презентуют свои национальные костюмы, а танцевальные коллективы исполнят танец «Хоровод дружбы».

Ведущие артисты Приморских театров исполнят отрывки из классической литературы, раскрывающие День народного единства в программе «Театральные истории». В рубрике «Игры народов России» носители культуры научат зрителей, как играть в национальные игры на ловкость, внимание и смекалку. Кроме того, в эфире будут прямые включения с улиц городов Приморского края с поздравлениями от жителей.

Справка:

День народного единства празднуется с 2005 года. Этот праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон поляков отступил в Кремль. Вскоре командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию и сдалось. В 1613 году Земский собор избрал новым царём Михаила Романова, первого правителя из династии Романовых.
День народного единства
 
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