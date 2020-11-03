«Им не место среди людей!»: Вышел фильм про иркутских молоточников

Фильм рассказывает, как примерные мальчики превратились в хладнокровных убийц



На PREMIER вышел документальный фильм «Дети Чикатило» (18+) про иркутских молоточников, которые с декабря 2010 года по апрель 2011 года совершили ряд убийств и нападений в иркутском Академгородке.



Серийными убийцами оказались подростки из Академгородка Артем и Никита. Первый пожизненно лишён свободы, второй выйдет на свободу в 2031 году.



В фильме следователь по делу, близкие и знакомые семей молоточников рассказывают о том, как получилось, что примерные мальчики превратились в хладнокровных убийц, и какую роль в этом сыграли экстремистские сайты и социальные сети.



Фильм продолжает нон-фикшн цикл «Прирождённые убийцы» — документальные фильмы, рассказывающие о самых загадочных российских преступлениях. Все фильмы цикла доступны на платформе PREMIER для бесплатного просмотра.



Светлана, мать убитого Даниила:



«Получилось так, что Даня пошел кататься один в эту темноту. У меня будто внутренний голос был: «Беги, успеешь проститься с сыном». Я отдаю дочку соседке, сама одеваюсь и бегу в панике. Cмотрю, он лежит, у него половина головы черная. И дышит тяжело, ничего сказать не может.



Затормозили скорую, вышел мужчина. Посветил фонариком, спросил, что случилось. Я говорю: «Не знаю, катился с горки». Он говорит, со скоростью 100 километров в час что ли?



Когда я подбегала к Дане, внутренний голос сказал: «Если это кто-то сделал, то они где-то рядом здесь». Я поднимаю голову, и уже на остановке две фигуры помню. Один увидел, что я смотрю на него, и стушевался. А второй как вкопанный стоял, только голову повернул в сторону. Я тогда подумала, что это не конец.



16 декабря убили Ольгу Михайловну, в том месте, где Даню убили, рядом. Прежде чем подтвердить, что это серия, должно пройти не одно убийство. И все не разглашалось, чтобы не создавать панику. Кому не повезло, тот стал жертвой.



Им не место среди людей. Кто даст стопроцентную уверенность, что в будущем он выйдет нормальным человеком?»



Евгений Карчевский, следователь по особо важным делам СУСК России по Иркутсткой области:



«Преступления совершались в парке академгородка, разница между местами — 200-300 метров. И способ похож – нанесение ударов. Версий масса была: случайный гастролер, маньяк, просто разбойные нападения.



Шокировало, что это оказались дети, которые тут же живут, под боком, и на которых даже мысли не возникало, что они могут что-то сделать.



В Артёме в буквальном смысле слова воспитывали человеконенавистника.



Артём пытался стать скинхедом, его туда приняли. Но посмотрели, что у него взгляд совсем иные, выгнали его оттуда. Потом он пытался стать общественным деятелем. Все его начинания терпели фиаско, никто его не воспринимал. А тут у него друг появился: Никита, серенький, и он его вёл на это. Они создали группу в социальной сети, «Расчленённая Пугачова» назвали. И потом, начитавшись о преступлениях, они маленько каждому подражали.



Не зря говорят, что все идет из детства. Когда человеку каждый день в голову вдалбливают что ты идеал, лучший, у человека в голове формируются особенные мнения о себе».



Марина, мать убийцы Никиты:



Как это пережить, как я это пережила? Я думала, не буду жить. Я не представляла, как буду людям в глаза смотреть.



Догадаться было невозможно. По Никите я видела, что он ходил сам не свой, у него взгляд стеклянный был в последнее время. Я не верила сначала, что это так, но когда их привезли в милицию, он сразу же все рассказал.



Он в детстве ходил в музыкальную школу, потом в шахматный кружок, на оригами. Потом кикбоксинг был. Когда с Артемом они познакомились, мне он понравился… мальчишка такой веселый был. Шутил… 5 класс, по 10-11 лет им было. Мы часто ездила в парк гуляли, белок кормили.



За год или за два до того, как все случилось, он завяз в интернете. Я не знаю, что у него в душе возникло. Я ему доверяла полностью.



Конечно, я виновата. Мне было тяжело, больно, я не хотела жить. Но вторая моя половина говорила, как он будет без тебя? Меня привели за руку в церковь, потом я пришла к Богу, и Бог дает мне силы».



Нина, мать Артема:



«Ну как так? Думала ну елки-палки, Артемошечка. Сразу высшая мера наказания!



Он музыкальную школу закончил, ходил на компьютерные курсы, в лыжную секцию. До 10 класса я проверяла домашние задания. Я даже не допускала мысли, что мой ребёнок будет осужден. Я всегда боялась, что его изобьют или убьют. А чтобы он...Я не могла даже предположить. Раз он старше — значит он: и организатор, и лидер, и все на свете. Это несправедливо. Ну как так? Я до сих пор не представляю.



То, что он устроил мне сладкую жизнь… Он очень много раз просил у меня прощения. Я, конечно, не смирилась, я ребенка все равно люблю. Хоть что он бы совершил. Я его простила и прощу, но что это меняет? Ничего».



