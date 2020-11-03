Жителям Бурятии предлагают побороться за главы МЧС России

Диктант состоится в онлайн-формате



МЧС России в честь своего 30-летнего юбилея проводит героико-патриотический диктант «МЧС России - 30 лет во имя жизни». Он пройдёт в онлайн-формате 5 ноября.



На официальном сайте ГУ МЧС по Бурятии создана вкладка, где любой желающий сможет приступить к выполнению теста с 10:00 до 12:00 по московскому времени. Вопросы коснутся истории и деятельности ведомства. На выполнение заданий отводится час.



Оценка результата будет складываться из числа правильных ответов и времени, затраченного на ответы. Победитель будет награждён дипломом главы МЧС России на всероссийском фестивале «Созвездие мужества» в декабре, сообщили в пресс-службе ведомства.

