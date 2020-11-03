Более восьми тысяч сняты с меднаблюдения
По данным регионального оперативного штаба на 3 ноября, в Забайкальском крае ещё 285 пациентов полностью вылечились от коронавируса. За весь период уже 8482 человека сняты с меднаблюдения.
За последние 24 часа диагноз подтвердили у 235 человек. Общее число случаев заболевания достигло 12 496.
Коронавирус унёс жизни ещё шестерых забайкальцев, с начала пандемии – 157. В тяжёлом состоянии находятся 98 пациентов, на аппарате искусственной вентиляции лёгких – 50 человек.
- С учётом осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в Забайкальском крае принимаются дополнительные меры по всем направлениям. Ранее читинская городская администрация предоставила несколько автобусов для сокращения времени ожидания «скорой». Автомобили доставляют пациентов с COVID-19 на проведение компьютерной томографии, оттуда домой (амбулаторное лечение), либо в моностационары региона, в зависимости от результата исследования, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Забайкальцам продолжают помогать волонтёры-медики и ОНФ. Чтобы получить помощь, необходимо обратиться на горячую линию минздрава Забайкалья: 8 (3022) 21-03-03, краевого медицинского центра: 8(3022) 71- 01- 66, 8(3022) 71- 07- 01, детского клинического медицинского центра: 8(3022) 21-79-03, 8(3022) 71-17-18.
На сайте минздрава запущена опция «Обратная связь» для тех, кто не смог дозвониться до специалистов горячей линии. Открыв вкладку, необходимо заполнить предложенную форму, где, в том числе, нужно указать причину обращения. Позже человеку предоставят ответ или свяжутся с ним.
В Бурятии похожая ситуация с коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 3 ноября в республике зарегистрировано 12 276 случаев заболевания коронавирусом, за сутки выявили 237 новых больных.
Ещё почти 300 забайкальцев вылечились от коронавируса
Общество, Фото:
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