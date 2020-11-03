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Осуждённые Улан-Удэ побывали на «Ночи искусств»

Осуждённые Улан-Удэ побывали на «Ночи искусств»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Правда, только виртуально

В преддверии Дня народного единства осуждённые улан-удэнской колонии-поселения №3 приняли участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств».

Все присутствующие побывали на виртуальной экскурсии в Национальном музее Бурятии.

- Видеоэкскурсии позволяют осуждённым, изолированным от общества и не имеющим возможности посетить музеи, увидеть выставочные залы и их экспонаты, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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