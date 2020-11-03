Осуждённые Улан-Удэ побывали на «Ночи искусств»

Правда, только виртуально



В преддверии Дня народного единства осуждённые улан-удэнской колонии-поселения №3 приняли участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств».



Все присутствующие побывали на виртуальной экскурсии в Национальном музее Бурятии.



- Видеоэкскурсии позволяют осуждённым, изолированным от общества и не имеющим возможности посетить музеи, увидеть выставочные залы и их экспонаты, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

