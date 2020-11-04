В Улан-Удэ под вечер пойдёт снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В День народного единства в Бурятии немного снежно



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 ноября по республике местами небольшой снег. Ветер западный ночью слабый, днём 6-12 м/с. Температура ночью -8-13, местами -18-23, по Прибайкалью при облачности -2-7 градусов, днём от 1 мороза до 4 тепла, местами 4-9 мороза.



В Улан-Удэ ночью без осадков, в конце дня снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -8-10, днём 0+2.

