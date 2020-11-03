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Иркутские спортсменки выиграли 2 медали на чемпионате России по бодибилдингу

Иркутские спортсменки выиграли 2 медали на чемпионате России по бодибилдингу
Общество,  Фото:pixabay.com
У них «серебро» в «велнес-фитнесе» и «бронза» в «бодифитнесе»

Спортсменки Иркутской области выиграли серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по бодибилдингу, который с 31 октября по 1 ноября проходил в Красноярске. В соревнованиях приняли участие более 280 человек из 53 регионов страны.

Представительница Приангарья Екатерина Разумникова стала серебряным призёром в категории «велнес-фитнес» среди спортсменок ростом свыше 166 см. Победительницей в этой категории стала Диана Вихрова из Москвы, бронза – у Виктории Третьяковой из Челябинской области.

Ещё одна иркутская спортсменка Анастасия Сухарева завоевала бронзовую медаль в категории «бодифитнес» среди женщин ростом более 168 см. Первое и второе места заняли Анна Хачатрян и Мари Хачатрян из Санкт-Петербурга соответственно. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
спорт Иркутская область чемпионат России бодибилдинг фитнес
 
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