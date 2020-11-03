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Бурятский театр покажет балет «Сон в летнюю ночь» онлайн

Бурятский театр покажет балет «Сон в летнюю ночь» онлайн
Общество, 
Бурятский оперный театр присоединяется к «Ночи искусств»

Бурятский театр оперы и балета примет участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств», которая в 2020 году переносится в онлайн-формат.

Бурятский театр оперы и балета на своем Youtube-канале покажет премьеру 80-го сезона – балет «Сон в летнюю ночь» (12+) по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира с использованием музыки немецких композиторов Феликса Мендельсона, Энгельберта Хумпердинка и Карла Мария фон Вебера.

Предварит трансляцию сюжет о том, как зародилась идея ставить комедию Шекспира в современной хореографии, с какими чувствами и эмоциями готовились и выступали артисты, как создавалась захватившая зрителей «акварель чарующего действа из света, музыки, цвета и хореографии», режиссерских и многом другом.

- На ваших глазах реконструкцию процесса создания «Сна в летнюю ночь» произведут – художественный руководитель оперы Баярто Дамбаев, режиссер-постановщик Анастасия Кудрулева, исполнительница партии Титании Анна Петушинова, исполнитель партии Деметрия Артем Плюснин и художник по свету Владимир Коваленко, - сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.

Начало трансляции сегодня, 3 ноября, в 18.30.


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