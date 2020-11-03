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В 3 районах Забайкалья зарегистрировали «юбилейные» рождения

В 3 районах Забайкалья зарегистрировали «юбилейные» рождения
Общество,  Фото:pixabay.com
Новорожденных назвали Тимофеем, Артёмом и Софьей

Рождение сотого, двухсотого и трехсотого ребёнка зарегистрировано в Тунгокоченском, Улётовском и Карымском районах Забайкальского края. Родителям каждого из малышей торжественно вручили свидетельства о рождении.

Население Тунгокоченского района составляет 11,3 тысячи человек и работники отдела ЗАГС регистрируют здесь в среднем около ста рождений в год. За два месяца до конца года ежегодной «нормы» район уже достиг. Сотым по счёту зарегистрировано рождение ребёнка в семье Валентина и Ксении. Сына назвали Тимофеем. Кроме работников отдела ЗАГСа поздравить молодых родителей пришёл глава района Сергей Захарченко.

В Улётовском районе проживает более 18 тысяч человек, здесь регистрируют более 250 рождений в год. Свидетельство с номером 200 вручено Вячеславу и Анастасии – у них родился второй ребёнок. Сына назвали Артёмом. Мальчик родился довольно крепким – без малого четыре килограмма весом и ростом 55 сантиметров.

Население Карымского района составляет 34,4 тысячи человек, и последние три года здесь наблюдается демографический рост. В 2017 году было зарегистрировано 252 рождения, в 2018 – 427, а в 2019 – 345. В начале ноября работники Карымского отдела ЗАГС зарегистрировали трехсотое рождение с начала года – в семье Дмитрия и Алёны родилась девочка-первенец. Дочку назвали популярным сегодня именем Софья.

Лидером по рождаемости в Забайкальском крае остаётся Чита. Здесь в 2019 году зарегистрировано 5056 актовых записи о рождении. Среди районов первые – Читинский (773 актовых записи о рождении), Краснокаменский (620) и Борзинский (510). Всего за 2019 год в Забайкалье зарегистрировано 12698 рождений, в 2018 – 13749. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС региона.
Забайкальский край ЗАГС новорожденные
 
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